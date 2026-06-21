Utawala wa Sultan Zanzibar ulikuwa mbaya sana au kuna namna tumelishwa matangopori?

Utawala wa Sultan Zanzibar ulikuwa mbaya sana au kuna namna tumelishwa matangopori?

Yoda

Yoda

JF-Expert Member
Joined
Jul 22, 2018
Posts
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Kwa wale mliofanikiwa kuongea na wazee wa Ki-zanzibar walioishi chini ya Utawala wa Sultan wanauzungumziaje huo utawala?

Nikiitazama Oman nahisi inawezekana tumelishwa matangopori sana kuhusu utawala wa Waarabu wa Oman wa Kisultani huko Zanzibar kwa sababu hata maendeleo chini ya Sultan Zanzibar yalikuwa makubwa sana wakati anapinduliwa.
 
ManchoG said:
Vile unaambiwa zanzibar ni nchi ya kwanza barani afrika kutumia umeme.! Jamani🤭

Kobazi huyu huyu.!
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Ni kweli, ni nchi ya kwanza Africa Mashariki kuwa na umeme, treni taa za usiku mabarabarani na barabara maalumu zilitengenezwa kwa kiwango kizuri. Angalia hata majengo aliyoayaacha sultan Zanzibar yalivyo mazuri ya kuvutia na jinsi alivyopanga mitaa.
 
Wengi waliokuwa wanaunga mkono utawala wa kisultani wamefanikiwa kuandika vitabu wamejaribu kuelezea mengi lakini wale waliokuwa wanaupinga ule utawala na wakafanya mapinduzi hawakufunguka sana, hawakuandika vitabu wao walifanya yao wakapiga kimya.
 
Mpaji Mungu said:
Wengi waliokuwa wanaunga mkono utawala wa kisultani wamefanikiwa kuandika vitabu wamejaribu kuelezea mengi lakini wale waliokuwa wanaupinga ule utawala na wakafanya mapinduzi hawakufunguka sana, hawakuandika vitabu wao walifanya yao wakapiga kimya.
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Waliofanya mapinduzi labda hawakuwa na ya kuandika zaidi ya kusema tu walitaka mapinduzi ili mtu mweusi atawale, huenda hawakuwa na content ya maana.
 
Hao Masultan si ndiyo walikuwa Libya,Tunisia Na Misri!.

Iikuwaje uko washindwe kutenda Mazuri kwa Weusi ila waje watende Mema kwa Weusi wa Zanzibar?.

Nb; hata ukiwauliza Wasudani ambao kwasasa Waarab wanajaribu kuwafanyia Ethnic cleansing watakupa majibu kama ya wazanzibar Weus.

wao kumsema mwarabu kwa Uovu wake ni Dhambi.
 
let the caged bird sings said:
Hao Masultan si ndiyo walikuwa Libya,Tunisia Na Misri!.

Iikuwaje uko washindwe kutenda Mazuri kwa Weusi ila waje watende Mema kwa Weusi wa Zanzibar?.

Nb; hata ukiwauliza Wasudani ambao kwasasa Waarab wanajaribu kuwafanyia Ethnic cleansing watakupa majibu kama ya wazanzibar Weus.

wao kumsema mwarabu kwa Uovu wake ni Dhambi.
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Hapana, Hawa Masultan wa Zanzibar sio waliokuwa Misri, Libya na Tunisia, pia sio Waarabu wa Sudan.
 
Yoda said:
Ni kweli, ni nchi ya kwanza Africa Mashariki kuwa na umeme, treni taa za usiku mabarabarani na barabara maalumu zilitengenezwa kwa kiwango kizuri. Angalia hata majengo aliyoayaacha sultan Zanzibar yalivyo mazuri ya kuvutia na jinsi alivyopanga mitaa.
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huo umeme ulitokana na nini na sasa umeenda wapi? ama bado upo?
 
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