Utapeli mpya: Kufundishwa kupiga pesa mtandaoni,tamaa na ushamba wako ni hatari, jihadhari!!

There is a booming industry called knowledge business industry, Forbes wanasema hii industry ina utajiri wa $ 350 million per day na kufikia mwaka 2025 hii industry itakuwa na utajiri wa $ 1 billion per day



Kweli kuna watu ni mabilionea huko duniani na kazi yao ni kufundia wenzio vitu au masuala mbalimbali iwe ni kwa njia ya online video courses au notes



Kuna mambo ambayo ni mapya na ni yako hot sana au yana pesa sana kama



Social media marketing

Email marketing

Affiliate marketing

Online freelancing

Content marketing

Internet marketing

Forex

Drop shipping

Mentorship

Network marketing



Hayo ni baadhi tu ninayoyajua, sasa huko duniani kuna watu waliyajua mapema au walijifunza mapema na kwakua ni kama mapya na wengi hawayajui na yamekuwa hot cake basi yamepelekea hao jamaa kuwa famous duniani na mabilionea



Watu kama



Tai Lopez

Gary vernachuck

Dean Grasiozi na

Tony Robbins ni baadhi ya watu ambao ni pioneer kwenye hii industry Mpya ya known business industry



Tuje kibongo bongo, hapa ni kwamba mambo niliyoyaelezea hapo juu yana msaa mkubwa sana kwenye hii digital era kwa sababu yanahitajika sana kwenye biashara mbalimbali lakini pia yamekuja na fursa Mpya za ajira au kazi, kwakuwa ni fursa za kipato au kuhitajika kwenye biashara basi wachache ambao wanao kuwa exposed kwenye haya mambo wanajaribu kujifunza haraka haraka ili wawahi pesa mtaani/sokoni kabla ya wao wenyewe kuwa Wateja wa kwanza kwa kuyafanyia kazi wao wenyewe kwanza ili wapate uzoefu na undani zaidi kuhusu hayo mambo.



Ila kiukweli ni kwamba tunako elekea utakuwa huhitaji kwenda darasani kujifunza kitu unachotaka kujua bali utakuwa unamfuata mtu ambaye yupo kwenye industry ambayo unataka kujifunza kwani utapata real and actual materials and guides.



Note: wanawahi kwa sababu kuna msemo unasema Always the first wins.



Asanteni.