Utamaduni wa CCM kujitathimini, kujisahihisha na kujirekebisha ndio msingi wa umadhubuti wake, kupendwa na raia na kuaminiwa kwake na waTanzania wote

Utamaduni wa CCM kujitathimini, kujisahihisha na kujirekebisha ndio msingi wa umadhubuti wake, kupendwa na raia na kuaminiwa kwake na waTanzania wote

Tlaatlaah

Tlaatlaah

JF-Expert Member
Joined
May 18, 2023
Posts
42,912
Reaction score
35,431
Utamaduni huo wa mara kwa mara wa CCM, hukipa chama hicho nguvu, ari na pumzi mpya ya kupanga na kutekeleza mambo yake kwa usahihi na kasi ambayo hupelekea, mathalani ushindi wa kishindo katika kila uchaguzi na utekelezaji wa ilani ya uchaguzi vitendo kwa 100% katika kila awamu.

Hii ndio siri ya uimara na umadhubuti wa chama hicho cha siasa nchini, unaochochea kupendwa, kukubalika na kuaminika zaidi kwa CCM mbele ya waTanzania wote.

Hata amani, umoja na usalama wa taifa letu ni wa uhakika kwasababu ya utamaduni huo wa CCM kujitathimini, kujisahihisha na kujirekebisha mara kwa mara katika kuzilinda na kuzitunza tunu hizo muhimu sana za taifa letu.

Una maoni gani dhidi ya utamaduni huo wa kimkakati zaidi wa CCM katika kuongoza serikali, kuwatumikia wananchi na kuwaletea maendeleo?🐒

Mungu Ibariki Tanzan
 
Tlaatlaah said:
Utamaduni huo wa mara kwa mara wa CCM, hukipa chama hicho nguvu, ari na pumzi mpya ya kupanga na kutekeleza mambo yake kwa usahihi na kasi ambayo hupelekea, mathalani ushindi wa kishindo katika kila uchaguzi na utekelezaji wa ilani ya uchaguzi vitendo kwa 100% katika kila awamu.

Hii ndio siri ya uimara na umadhubuti wa chama hicho cha siasa nchini, unaochochea kupendwa, kukubalika na kuaminika zaidi kwa CCM mbele ya waTanzania wote.

Hata amani, umoja na usalama wa taifa letu ni wa uhakika kwasababu ya utamaduni huo wa CCM kujitathimini, kujisahihisha na kujirekebisha mara kwa mara katika kuzilinda na kuzitunza tunu hizo muhimu sana za taifa letu.

Una maoni gani dhidi ya utamaduni huo wa kimkakati zaidi wa CCM katika kuongoza serikali, kuwatumikia wananchi na kuwaletea maendeleo?🐒

Mungu Ibariki Tanzan
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Screenshot_20260719-105441~2.png
 
Expensive life said:
Ccm haikuwahi kupendwa. Bila dola ccm ni level ya chauma.
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huenda uelewa na ufahamu wako dhidi ya mambo haya ni mdogo gentleman.

kwani msingi na dhumuni la kuanzishwa kwa chama chenu ni nini? Mihemko, utukana na kuporomosha matusi tu right?

Ilivyo duniani kote,
kusudi, dhumuni na malengo ya ya kuanzishwa kwa vyama vya siasa ni hua ni kushiriki uchaguzi, kushinda uchaguzi, kukamata dola, kuunda serikali, kuongoza nchi, kuwatumikia wananchi na kuwaletea maendeleo endelevu ya kisiasa, kijamii na kiuchumi wananchi wote.

Na chama kinachoshinda uchaguzi,
ndicho chenye dhamana ya umma kikatiba kutumia dola kuhakikisha amani, utulivu na usalama wa wananchi kwa 100%

hata hivyo,
utamaduni wa CCM kujitathimini, kujisahihisha, kujirekebisha ni kwa manufaa yake na ya wanachama wake wote 🐒
 
Tlaatlaah said:
huenda uelewa na ufahamu wako dhidi ya mambo haya ni mdogo gentleman.

kwani msingi na dhumuni la kuanzishwa kwa chama chenu ni nini? Mihemko, utukana na kuporomosha matusi tu right?

Ilivyo duniani kote,
kusudi, dhumuni na malengo ya ya kuanzishwa kwa vyama vya siasa ni hua ni kushiriki uchaguzi, kushinda uchaguzi, kukamata dola, kuunda serikali, kuongoza nchi, kuwatumikia wananchi na kuwaletea maendeleo endelevu ya kisiasa, kijamii na kiuchumi wananchi wote.

Na chama kinachoshinda uchaguzi,
ndicho chenye dhamana ya umma kikatiba kutumia dola kuhakikisha amani, utulivu na usalama wa wananchi kwa 100%

hata hivyo,
utamaduni wa CCM kujitathimini, kujisahihisha, kujirekebisha ni kwa manufaa yake na ya wanachama wake wote 🐒
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Hamna dhumuni lolote la kuwatumikia watanzania zaidi ya kujimilikisha mali tu. Chama chochote cha siasa chenye uchungu wa kuwatumikia raia wake hakiwezi kuwaua, kuwateka na kuwabambikia kesi za uongo eti kisa tu wamekosolewa. Unasema unapendwa na unaiba uchaguzi na kuwamiminia watu risasi?
 
Expensive life said:
Hamna dhumuni lolote la kuwatumikia watanzania zaidi ya kujimilikisha mali tu. Chama chochote cha siasa chenye uchungu wa kuwatumikia raia wake hakiwezi kuwaua, kuwateka na kuwabambikia kesi za uongo eti kisa tu wamekosolewa. Unasema unapendwa na unaiba uchaguzi na kuwamiminia watu risasi?
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Gentleman,
hizo ni dhana na hisia zako binafsi mseto ambazo hazina athari zozote zile dhidi ya maelezo yangu ya msingi katika kusaidia kuongeza uelewa na ufahamu wako dhidi ya mambo hayo ya kuitawala katika siasa na itakusaidia sana usiposhupaza shingo for nothing.

kuendekeza porojo nadhani ni kupoteza wakati bila sababu yoyote ile 🐒
 
Tlaatlaah said:
Gentleman,
hizo ni dhana na hisia zako binafsi mseto ambazo hazina athari zozote zile dhidi ya maelezo yangu ya msingi katika kusaidia kuongeza uelewa na ufahamu wako dhidi ya mambo hayo ya kuitawala na itakusaidia sana.

kuendekeza porojo nadhani ni kupoteza wakati bila sababu yoyote ile 🐒
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Hisia? Gwajima alisema ukweli mkamfungia kanisa lake, pole pole alisema ukweli mkamteka, lissu alisema ukweli mkamuweka gerezani, watanzania waliwakataa mkawamiminia risasi.

Mnasema kazi na utu, utu wenu ni upi? Ni kutesa wengine na kuwaachia mageraha mioyoni mwao? Vipi siku wakichoka na kuamua kulipiza kisasi patakalika? Kumbukeni familia zenu zipo humu humu, mali zenu pia. Tendeeni wengine mema kuna kesho, vyeo vinapita.
 
Expensive life said:
Hisia? Gwajima alisema ukweli mkamfungia kanisa lake, pole pole alisema ukweli mkamteka, lissu alisema ukweli mkamuweka gerezani, watanzania waliwakataa mkawamiminia risasi.

Mnasema kazi na utu, utu wenu ni upi? Ni kutesa wengine na kuwaachia mageraha mioyoni mwao? Vipi siku wakichoka na kuamua kulipiza kisasi patakalika? Kumbukeni familia zenu zipo humu humu, mali zenu pia. Tendeeni wengine mema kuna kesho, vyeo vinapita.
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yaani utende kosa halafu utangaze kwa wafuasi wako kua utachukuliwa hatua za kisheria dhidi ya kosa hilo, halafu kisha ukishachukuliwa hatua baada unadai huo ni ni unabii uliotimia, right?🤣

ama kwa hakika wajinga ndio waliwao 🐒
 
Wao CHADEMA kutwa nzima ni kuporomosha Matusi tu Utafikiri Vichaa au wendawazimu. Hawana mipango wala Dira wala Muelekeo. Wanakwenda tu utafikiri Gari iliyokatika usukani na isiyo na Breki
 
Samiaagain2025 said:
Kwa hiyo kuhusu utekaji inaendelea kujisahihisha?
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Gentleman,
hiyo porojo, hisia na dhana potofu binafsi ya kutafuta kiki au public sympathy kwa wale wasio na utamaduni wa kujitathimini au kujisahihisha ili hatimae wafanye mambo yao vizuri zaidi na kwa ukamilifu zaidi 🐒
 
Tlaatlaah said:
Utamaduni huo wa mara kwa mara wa CCM, hukipa chama hicho nguvu, ari na pumzi mpya ya kupanga na kutekeleza mambo yake kwa usahihi na kasi ambayo hupelekea, mathalani ushindi wa kishindo katika kila uchaguzi na utekelezaji wa ilani ya uchaguzi vitendo kwa 100% katika kila awamu.

Hii ndio siri ya uimara na umadhubuti wa chama hicho cha siasa nchini, unaochochea kupendwa, kukubalika na kuaminika zaidi kwa CCM mbele ya waTanzania wote.

Hata amani, umoja na usalama wa taifa letu ni wa uhakika kwasababu ya utamaduni huo wa CCM kujitathimini, kujisahihisha na kujirekebisha mara kwa mara katika kuzilinda na kuzitunza tunu hizo muhimu sana za taifa letu.

Una maoni gani dhidi ya utamaduni huo wa kimkakati zaidi wa CCM katika kuongoza serikali, kuwatumikia wananchi na kuwaletea maendeleo?🐒

Mungu Ibariki Tanzan
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Hayo unayosema, ingekuwa Hivyo ingependwa kweli Kumbe kufanya Kwa Haki mnajua ila mnajizima data! TAL again.
 
Kimwakaleli said:
Hayo unayosema, ingekuwa Hivyo ingependwa kweli Kumbe kufanya Kwa Haki mnajua ila mnajizima data! TAL again.
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hizo dhana potofu hazina athari zozote gentleman kwenye utamaduni huo wa kisayansi wa CCM wa kujitathimini na kujisahihisha na kupelekea CCM kuaminika zaidi na kukubalika zaidi kwa waTanzania wote 🐒
 
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