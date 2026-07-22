Utamaduni wa CCM kujitathimini, kujisahihisha na kujirekebisha ndio msingi wa umadhubuti wake, kupendwa na raia na kuaminiwa kwake na waTanzania wote

Utamaduni huo wa mara kwa mara wa CCM, hukipa chama hicho nguvu, ari na pumzi mpya ya kupanga na kutekeleza mambo yake kwa usahihi na kasi ambayo hupelekea, mathalani ushindi wa kishindo katika kila uchaguzi na utekelezaji wa ilani ya uchaguzi vitendo kwa 100% katika kila awamu.



Hii ndio siri ya uimara na umadhubuti wa chama hicho cha siasa nchini, unaochochea kupendwa, kukubalika na kuaminika zaidi kwa CCM mbele ya waTanzania wote.



Hata amani, umoja na usalama wa taifa letu ni wa uhakika kwasababu ya utamaduni huo wa CCM kujitathimini, kujisahihisha na kujirekebisha mara kwa mara katika kuzilinda na kuzitunza tunu hizo muhimu sana za taifa letu.



Una maoni gani dhidi ya utamaduni huo wa kimkakati zaidi wa CCM katika kuongoza serikali, kuwatumikia wananchi na kuwaletea maendeleo?🐒



Mungu Ibariki Tanzan