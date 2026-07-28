Utafiti wabaini Watu wengi wamepunguza kufanya mapenzi (Ngono) licha ya ongezeko la Uhuru wa Kingono

My Take

Huu utafiti una uhalisia hasa Kwa watu wazima kuanzia miaka 40 na kuendelea ambapo inadaiwa watu hufanya ngono si zaidi ya mara 5 Kwa mwezi au pungufu zaidi.



Mpaka hapa Wazungu wamefaulu kudhibiti ongezeko la watu.





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Kwa mujibu wa mwandishi wa BBC Future, Simon Copeland, kiwango cha watu kufanya ngono katika nchi nyingi za Magharibi kimepungua kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha takriban muongo mmoja uliopita. Wataalamu wanaamini hali hiyo inaweza kuchangiwa na msongo wa mawazo unaoendelea kuikumba jamii ya kisasa, ingawa si sababu pekee.



Leo hii dunia inashuhudia kiwango kikubwa zaidi cha uhuru wa kingono kuwahi kushuhudiwa katika historia. Maendeleo ya teknolojia yamefungua fursa ambazo hapo awali hazikuwepo, huku mapinduzi ya kijinsia yakibadili mitazamo mingi ya kijamii.



Jamii nyingi sasa zinakubali kwa kiwango kikubwa zaidi ushoga, talaka, ngono kabla ya ndoa na hata mahusiano ya watu wengi kwa wakati mmoja.



Hata hivyo, pamoja na ongezeko hilo la uhuru, tafiti mbalimbali zinaonyesha kuwa watu wanafanya ngono mara chache zaidi kuliko ilivyokuwa miaka ya nyuma.



Mwezi Machi mwaka huu, watafiti wa Marekani Jean Twenge, Ryan Sherman na Brooke Wells walichapisha utafiti katika jarida la Archives of Sexual Behavior ukionyesha kuwa mwanzoni mwa miaka ya 2010, Wamarekani walikuwa wakifanya ngono wastani wa mara tisa chache kwa mwaka ikilinganishwa na mwishoni mwa miaka ya 1990. Hilo linawakilisha kupungua kwa takriban asilimia 15.



Kupungua huku kulionekana kwa karibu makundi yote ya watu bila kujali jinsia, kabila, utaifa au taaluma, lakini kulionekana zaidi miongoni mwa wanandoa.



Ingawa utafiti mmoja pekee hauwezi kutoa hitimisho la mwisho, tafiti nyingine pia zinaonyesha mwelekeo huohuo.



Utafiti wa National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal) uliofanyika nchini Uingereza mwaka 2013 uligundua kuwa watu wenye umri wa kati ya miaka 16 na 44 walikuwa wakifanya ngono wastani wa chini ya mara tano kwa mwezi. Hii ni tofauti na utafiti wa mwaka 2000 uliobaini wastani wa mara 6.2 kwa mwezi kwa wanaume na mara 6.3 kwa wanawake.



Chanzo: BBC