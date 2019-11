Utaendaje Bar unaaagiza soda 4 unakunywa wakati wenzako wanakunywa bia,huu ni Ushamba

Ushamba ni hali ya kustaajabu jambo!



wewe unayemshangaa mwenzio anayekunywa soda 3 ndie mshamba!



by the way kwanini uingilie (why do you care about) life style ya mtu mwingine!



kila mtu anafanya kila anachokiamini yeye!



by the way "MIND YOUR OWN BUSINESS"