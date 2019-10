Usidanganyike: Hakuna malaika nayekuja kutoa roho yako, Deadman knows Nothing. .

Dhana ya Kifo.

Kifo

Learn, Learning never exhaust the Mind,and knowledge will keep you Free and Peace

-Vers

Kuna jamaa huku kwa Zitto kabwe kwake kafunga vipaza sauti hua anaweka mawaidha na duakiislamu, ni jambo jema sana hili. Ila sasa katika mawaidha aliyoyaweka jana usiku saa 4 kawekamawaidha yanayohusu Kifo, kwakweli yale mawaidha yalinikosesha amani ya moyo maanayalikua yanaogofya na kutisha hasa....Yalikua yanahusu Jinsi malaika wa mauti anavyokujakuchomoa roho. Nilikua interested zaidi hiyo sehemu ambapona ndio kilichofanya niandike mada hii jinsi mimi navyo elewa dhana ya Kifo, sijui wenginemnaielewa vipi..Mimi navyoelewa wakati wa kufa hakuna malaika Azrael wala kiumbe yoyoteyule anayekuja kutoa roho ya mtu...Lengo la mada hii sio kukashfu dini wala imani za watu, bali kuelimishana na kuelekezana bila kashfa.Kwanza kabisa viumbe vyote vimeumbwa katika mifumo miwili ambayo niMortals ni viumbe vyote ambavyo vinaweza kufa mfano binaadamu,wanyama,mimea nk...Immortals ni viumbe wote ambao wanaweza kudumu maisha yote kamahaitatokea wakauwa Wanaojulikana zaidi ni jelly Fishes na baadhi ya bacteria...Futurist nawanafalsafa mbalimbali wanasema kwamba binaadamu wa karne hii ya 21 baada ya miongokadhaa anaweza kufanikisha kuwa katika mfumo wa Immortal kutokana na maendeleomakubwa ya teknolojia na hasa kwenye madawa na matibabu..piampaka kufika miaka 170. usibishe SOMA.: Kwa upande wangu naweza fafanua kifo ni kitendo cha Roho kuuacha mwili huu wa nyamana kwenda Dimmension nyingine na mwili kubaki duniani,mwili utabaki duniani ili kukamilishacircle ya kwa kuoza na kuruhusu viumbe wengine kutokea...Mtu anapokufa anaanza kufa kiungokimoja kimoja mwisho kabisa ubongo ndio unamalizika, kinachotoka katika mwili wa binaadamuni roho (). Kwenye computer kuna chip inaitwahii kazi yake ni kubeba taarifa zoteza kompyuta husika..Hivyo Roho ni kama Bios Chip, Roho ndio inabeba taarifa zootezinazokuhusu wewe ikitoka inaondoka nazo, mwili unabaki unaharibika. Ndio maana Vitabu vya dini vinasema Mungu anahukumu Roho sio mwili,kwakua mwili unakua hauna kazi tena.Hakuna kiumbe yoyote anayekuja kukutoa roho sijui anakuja kuivuta kuanzia kwenye kidole cha Mguu. Maisha ya binaadamu ni kama jenereta lililowekewa mafuta, mafuta hayo yatafika muda fulani yaishe yakiisha tu basi Jenereta litazima. Tuchukulie Mwili ni Jenereta,Mafuta ni Muda (Time), Sasa iko hivi kinachofanya mwili ufe ni muda! Though time seem to beIllusion but it is Virtual Real.Muda ndio unafanya kiumbe fulani afe, Ndio maana Wanasayansiwanafanya kila njia kufanikisha kwenda kinyume na muda kwa kutumia(Ref:Time travel,itakua suruhisho la kifo). Duniani tumewekewa muda ili tuweze kufanya shughulizetu za kila siku kwa kuufuata, Pia mwili wa binaadamu umewekewa Muda fulani ukifika tu basiroho yako haina budi kuuacha mwili, sasa hapo haijalishi Roho yako itauacha mwili kwa kutumianjia ipi. Ndio maana wanasayansi wanaona wakifanikisha kutengeneza Time travelling Machinewatakua wanaweza ku-loop from one point to another point with a different Time.Sasa iko hivi baada ya process ya mtu kufa ikimalizika Roho inakua enda kwenye eneolinalofahmika kama After death au Eternal Realm,Roho ikiwa eneo hilo inakua kwenye mfumowa Spirituality. Kwenye eneo hilo, Roho ikiwa hapo haiwezi kufa tena,rohohaiwezi kuzeeka wala kukua maana Hakuna Muda. muda upo kwa binaadamu tu...Ndio maanamtu akifufuka leo hii atajua kua alikua tu kalala muda mfupi uliopita. Usidangnyike eti kunamalaika hua anakuja kaburini anaanza kukufanyia mahojiano na kukupa mateso.Hakuna kitukama hikoMalaika ni Roho, kapewa uwezo wakubadilika kwa kuvaa umbo lolote lile analotaka kutokanana majukumu husika aliyopewa, anaweza kubadirika mwanamke au mwanaume au kiumbeyoyote. Yesu ni Roho, alipokuja duniani alivaa umbo la kiume, Ukifa roho yako inakua kwenyemfumo wa Immortal, ndio hapo sasaa..maana Huko muda hau-exist.Dunia imebadiriki,vizazi vimebadirika..inawezekana kipindi hiki vizazi vya(watu waliozaliwa kuanzia 1982 mpaka 2004 na(watu waliozaliwa kuanzia 2005 mpaka leo hii) inawezekana ndio vizazi vilivyo elimika na kustaarabika zaidi kuwahi kutokea hapa duniani kutokana na maendeleo makubwa ya teknolojia pamoja na mabdiriko ya kimazingira...Hivyo Peoples are not fools anymore, Viongozi wa imani za kidini inabidi wabadiliapproach wanazotumia katika kuwarudisha watu kundini. Tusiwatishie watu kwa mambo ya kufikirika kama hayo ya Malaika kuja kukuvuta roho wakati hata huyo anayekuhadithia hajawahikupata hatakiufupi hata yeye kahadithiwa na mtu aliyehadithiwa.Hizi dini kubwa mbili duniani ndio zinaongoza kua na wafuasi mambumbumbu ndio maana hata ugomvi wa sisi kwa sisi hauishi.ELIMU ELIMU ELIMU. Ukingalia kwa makini unaweza ona Zile imani tunazoziona hazina maana kama Budhism,Taoism,Atheism,Induism nk wao wanaongozakwa kua watu wapole na wanahekima sana wajua kwa nini? Kwao hawana mipaka kwenye elimu, kichwa kitupu ni sawa na debe tupu..kichwa kilichojaa vitabu ni sawa na debe lenye majindani. unaweza pima yupi mpiga kelele.Kwa wenzetu hasa mabudha wao husoma kila kitu,falsafa, fizikia,Spiritaulenlightment,astronomy, biolojia nk nk ndio maana ukimkuta budhist mahali hua wako verysmart upstairs, au Monk wa Shaolin wako very smart mno maana wao hadi Martial artshujifunza na wanaijua vizuri mno...Wachawi nao wanajua mengi mno maana wanasoma vitu ambavyo viko beyond the limit (uchawi ni sayansi isio songa mbele, conservative) sietunajisome vitu kufuata mtaala .Huku kwetu kwa Dini ya waroma Huku tunatembea na Psychology,Philosphy na Theology..Angalau huku mambo sio mabaya maana hvyo vitu vitatu vinawasaidia kuwaunganisha watu kwa kutumia akili zaidi..ila kwa dini kutoka kwa warabu kidogo huko hali nimbaya hasa kwa wafuasi wa bara la afrika, wao elimu ahera tu! elimu dunia kwao haramuangalau sasa hivi wanabadirika ndio maana wakiambiwa kuna jamaa hua anakuja kubeba rohona vitisho vingine vingii wao huamini. Jamni tuwekeze kwenye elimu.