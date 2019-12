Ushiriki wa CHADEMA na kutokushiriki kwa ACT Wazalendo katika maadhimisho ya Uhuru - Desemba 9, 2019

Leo tar .10 Dec 2019 ,nimehojiwa Star Tv juu ya kushiriki wa Chadema katika kumbukizi za siku ya uhuru na kutokushiriki kwa ACT wazalendo.Kwanza lazima tuelewe kuwa maana ya maadhimisho ya miaka 58 ya uhuru ni kujitathmini kwa kuangalia hatua tulizopiga katika vitu ambavyo tulivipigania kutoka kwa mkoloni na ile misingi yote tuliyoiamini katika kupigania uhuru wetu.Tulipagania uhuru ili tuwe na serikali huru na utawala uliochaguliwa na watu wenyewe,serikali itakayoheshimu matakwa ya watu,serikali itayolinda maslahi ya watu (ibara ya 8 a,b,c ya katiba 1977),pia watu kuwa huru kuamua masuala yao bila kuingiliwa ili mradi hawavunji sheria.(Self-determination).Ni wazi vyama vyote pinzani vina amini kwamba kuna shida katika demokrasia na uhuru na kila chama siku ya jana kimetumia njia yake binafsi kudai uhuru na demokrasia kwa namna yake.ACT wazalendo hakikushiriki sababu kinaamini fika,huo uhuru na demokrasia haupo kama inavyotakiwa ,hii ni njia yao ambayo ni (Passive Resistance) ila ni ujumbe kwa mtawala,tayari mtawala anajua kuwa ACT wazalendo hawakushiriki sababu ya concern yao ya kutokuwepo kwa uhuru na demokrasia.Na hii sio mara ya kwanza kwa Chama pinzani kutoshiriki sababu ya concern fulani ,Tar 9 Dec 2010 maadhimisho ya miaka 49 , Chadema walikataa kushiriki ,hata NCCR Mh. Mbatia alisema hayupo tayari sababu ya uwepo wa mianya ya rushwa ,mmomonyoko wa maadili na kupungua kwa uzalendo. Soma link.ACT wazalendo leo kutokana na utawala tofauti wao wamepata concern yao ya kutoshiriki ili kuonesha njia ya kudai demokrasia na uhuru wa ukweli,hivyo ACT wazalendo kutoshiriki kwao bado ujumbe wao umefika.Kwa upande wa Chadema wao wameshiriki siku ya jana ,ingawa sijui sababu iliyowafanya Chadema kutoshiriki hapo awali tangu 2015,ila ushiriki wao ni kama njia ya kushirikiana na Adui yako ili apate ujumbe wako (collaboration means) .Chadema kushiriki kwao bado kumetoa ujumbe ule ule wa hitaji la kupata maridhiano ili kupata utatuzi wa tatizo la uhuru na demokrasia katika nchi yetu .Kauli ya kuhitaji maridhiano (reconciliation),sio kwamba tayari kuna maridhiano ila ile kauli ya Mh.Mbowe ni tamshi(Pronunciation),ni kama matamshi ambayo yamekuwa yakitolewa siku zote ingawa Mh.Rais amekuwa akisikia kilio hicho na madai hayo ila hajawahi kuwa tayari kwa maridhiano hayo miaka yote.Sawa na kilichotokea siku ya jana kulikuwa na tamshi / tamko la maridhiano bado hali ikawa ile ile hakukuwa na majibu yaani (There was no forth and back ).Kwanini hakuna majibu juu ya kukubali maridhiano miaka yote tangu 2015?.Mh.Zitto na wanasiasa wengine waliwahi kufikiri juu ya maridhiano ,je kwanini hakuna muitikio hadi sasa kutoka kwa watawala?Kuna sababu kadhaa.1.Kwanza maridhiano (reconciliation) ni hiari , voluntary ,utayari (readiness/willingness) kati ya pande zote mbili au zaidi.Mara zote upinzani umekuwa ukionesha utayari wa maridhiano sababu wao ndio waathirika hivyo wanaona kuna shida sehemu ila mtawala hajawahi kuwa na utayari wa maridhiano sababu mara zote hajawahi ona kama kuna shida yeye anaona kuna amani tele,kuna uhuru tele,kuna maendeleo tele ,kuna demokrasia tele na amekuwa akisema hivyo siku zote.Hivyo kinachohitajika hapa ni kumfanya Mtawala aone sasa kuna hitaji la maridhiano ,na njia ni ipi ? Ni radicalism katika kudai masuala ya demokrasia na uhuru ili yeye aone kuwa kuna hitaji hilo kwa kuomba maridhiano ili kusiwe na radicalism ila amani ,suluhu na upendo .Sasa hivi haoni umuhimu sababu hakujawahi kuwa na kashikashi yeyote itayomuhitaji yeye aone ulazima na umuhimu wa maridhianoBahati nzuri au mbaya hakuna radical approach yeyote ambayo imewahi fanywa katika utawala wa Mh.Magufuli katika kudai yanayodaiwa.Hii inamfanya awe mgumu kuamini kama kuna shida ,kilio au hitaji fulani la maridhiano.Hatupaswi kuomba haki za kikatiba kama hisani ,masuala ambayo yapo kikatiba na kisheria hawapaswi kuombwa kama hisani.(The restoration of Democratic norms can not be done through Democratic means).2.Njia inayotumiwa kuomba hayo maridhiano inafanya Mtawala aone kwamba bado hakuna shida ,hii ni sababu ya approach inayotumika.Maridhiano ya Kitaifa sio kati ya Chadema na Serikali ,yanapaswa yawe kati ya serikali na vyama vya siasa ,sababu sio Chadema tuu ndio wanashida ya uhuru na demokrasia ni Karibuni vyama vyote vya upinzani ,sio viongozi wa Chadema tuu ndio wameshtakiwa hata wa ACT wazalendo wameshtakiwa.Kulikuwa na shida gani baada ya kujitoa katika uchaguzi wa serikali za mitaa ndio kukafanyika approach ya kutafuta maridhiano ,kati ya vyama pinzani vyote na serikali? ,kwa kushirikiana na Baraza la vyama vya siasa chini ya Mh .Shibuda ilikuweka uzito shida ilikuwa wapi ?Shida ilikuwa wapi kwa vyama vyote pinzani kama vingekutana vikaazimia kushiriki siku ya uhuru wakiwa na ujumbe wa pamoja ? .Mliona Jana Mh.Shibuda aliongea yake , Lipumba yake ,Mh.Mbowe yake ,Mbatia wa NCCR hakuwepo , Zitto wa ACT wazalendo hakuwepo .Ina maana kwamba kama kungekuwa na uratibu mzuri wa vyama vyote pinzani vinavyoumia kila siku kushiriki kwa lengo la kutoa ujumbe ingekuwezekana na ingekuwa ni pigo kwa Mtawala sababu angeshuhudia umoja (togetherness and solidarity) wa hali ya juu miongoni mwa vyama pinzani .kwa Mh.Magufuli hii tayari ingekuwa ni force ya kumfanya ahitaji maridhiano.Hii ndio sababu ya hata Mh.Magufuli kudharau madai na matakwa ya wapinzani na wananchi sababu anajua fika hamuwezi fanya jambo lolote la kumteteresha.Sababu you are usually humble before him.Hii ina maana Magufuli ataendelea kufanya atakavyo bila kujali madai ,matakwa na Kelele za wapinzani sababu tayari amepata jibu kuwa ni aina gani ya wapinzani waliopo kwa sasa.Wapinzani sasa wanatafunana wao kwa wao.Wakidhani kupitia kutafunana wao kwa wao Mtawala atakuwa soft ,yaani kuzungumza mbele ya Magufuli kudai demokrasia imebebwa kama tayari maridhiano yamefikiwa .We have a long way to go.Abdul O. 