USHINDI WA NGUMI ZA JANA UMEONDOKA NA WATU WAWILI NA MAJERUHI KUMI TAABANI

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GARI LA COSTAL UNION LILIKODISHWA. NA MASHABIKI KWENDA KUANGALUA NGUMI LIMEPATA MAJERAHA

WAWILI WAMEKUFA

KUMI WAKO TAABAN

WAMEPELEKWA BOMBO

WAWILI WAKO MUHIMBILI HOSPT


HUKU BONDIA AKOENDELEA KULA BATA KWA USHONDI W AJANA HII NDIO DUNIA YETU
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