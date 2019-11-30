USHINDI WA NGUMI ZA JANA UMEONDOKA NA WATU WAWILI NA MAJERUHI KUMI TAABANI

BASIASI
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BASIASI
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GARI LA COSTAL UNION LILIKODISHWA. NA MASHABIKI KWENDA KUANGALUA NGUMI LIMEPATA MAJERAHA
WAWILI WAMEKUFA
KUMI WAKO TAABAN
WAMEPELEKWA BOMBO
WAWILI WAKO MUHIMBILI HOSPT
HUKU BONDIA AKOENDELEA KULA BATA KWA USHONDI W AJANA HII NDIO DUNIA YETU
WAWILI WAMEKUFA
KUMI WAKO TAABAN
WAMEPELEKWA BOMBO
WAWILI WAKO MUHIMBILI HOSPT
HUKU BONDIA AKOENDELEA KULA BATA KWA USHONDI W AJANA HII NDIO DUNIA YETU