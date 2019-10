Ushauri; Tundu Lissu usipite njia za Kambona, utajitesa wewe na kizazi chako

Mikocheni Junction said: Usitumie hasira kufanya maamuzi mabaya kama ya kambona utaishi kwa mateso



Kambona alikuwa mwanasheria mbobezi zaidi yako alikuwa ana akili nyingi mno ila aliingia kwenye mkono wa mabeberu akadhani mabeberu wanampenda kumbe walikuwa wanamtumia kumdhoofisha Baba wa Taifa na nchi ya Tanzania



Tamaa za Kambona zilimfanya aishi kwa mateso mno nje ya Nchi pamoja na kuwa yeye alikuwa tajiri, hakuwa na furaha alinyea kambi hakutaka kujidogosha



Kambona alifariki hana rafiki wa kumzika ameachia mkosi watoto na kizazi chake kwa tamaa za kupita



Na uzee huu Sikuwahi kuona mtu anayeshindana na mamlaka akashinda hata Yesu alishindwa na mamlaka Jaribu kukaa chini na kutafakari rudi nchini kaa kwa Amani



Wajengee mazingira Watoto wako na kizazi chako usiwape doa usiangalie tumbo lako tu Kwasababu unahasira kwa sasa



Njoo nchini omba msamaha kwa kumtukana Nyerere unaweza ukadharau lkn hii dhambi ya kumtusi Nyerere imekutia doa sana kuna watu wengi walikudharau baada ya kumdhihaki Nyerere



Naamini Mambo yako yatarejelea kama awali iwapo utamtaka radhi Baba wa Taifa kwa niaba ya Tanzania



Ukiwa kiongozi hutakiwi kuwa mropokaji kaka tindu lissu chunga ulimi wako ulimi ndio kila kitu



Unamwona Mwenyekiti wako Mbowe unafikiri kwanini anapendwa na aina tofauti ya watu ni Kwasababu ana kauli za utu na heshima



Kuita watu ma-ccm inaonyesha jinsi gani usivyokuwa intellectual



Karibu Tanzania Nchi ya Amani ipo salama chini ya Mwana wa Africa Magufuli



