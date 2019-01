Ushauri: Fanya starehe zote za duniani kabla ya kuoa na kutulia

I think meseji muhimu hapa siyo idadi ya wanawake unaotakiwa kutembea nao. Cha msingi hapa ni kukata shauri. Uwe umetembea na wanawake 0, 1, 2, ....n, cha msingi ukitaka maendeleo ni kuoa na kuwa mwaminifu kwenye ndoa yako.



All in all inategemea mwanamke unayemuoa. Unaweza ukawa mwaminifu lakini ukawa na mwanamke kimeo bado utaona ndoa chungu.



Having said that nataka kusema kuwa kila mtu na njia zake na mapito yake. Swala muhimu ni kuomba mungu akupe mchumba na hatimaye mke mwema, unayempenda na anayekupenda. Once ukiwa na mke mwema, unayempenda na anayekuoenda mambo mengine itabaki kuwa historia