Usajili wa simcard kwa vidole imekuwa nongwa

Ni vigumu sana sana kwa watu kukuelewa ulichosema. Watu wameshazoea kuonewa na kuchukulia kila huduma ni kwa kuhurumiwa na kwa kuteseka. It turns out hiyo ndiyo furaha ya watoa watoa maagizo na watoa huduma. Gives them a chance to exercise their powers and control. Na wananchi nao bila kunyanyaswa kidogo every now and then inawafanya washituke kuwa kuna kitu si cha kawaida katika maisha yao ya kila kitu. Nao inawapa pia nafasi ya kitu cha kulalamikia na kujisikia unyonge. This is psychological and it has been embedded onto citizens minds since decades ago.