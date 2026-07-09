USA kuna maeneo sio ya kutafuta maisha ni kutafutwa maisha yako

USA kuna maeneo sio ya kutafuta maisha ni kutafutwa maisha yako

Fbn

Fbn

JF-Expert Member
Joined
Jul 31, 2016
Posts
14,921
Reaction score
35,548
Kuna content creator yupo Facebook, Instagram na Youtube Kazi yake kubwa kuuliza wapita njia makazi yao na kodi wanazo lipa.

Jiji la New York mtu analipa usd 2500 alafu anaishi sehemu ya ovyo.

Nikawaza hawa waliopo Ulaya mfano USA hapo new york wanaweza kuwa Dar ya Morogoro Malinyi ndani ndani huko boda boda 3000 na kwa mguu dakika 30 ukishashuka.
 
christeve88 said:
Haya matatizo ya watu kutokujua kuandika vizuri wakaeleweka chanzo chake ni nini? Nimeliona sana hili tatizo humu jf na kwenye comment mbalimbali mitandaoni.
Click to expand...
We na mombo mliishia kuonekana mnagawa pesa mkasema AI.
wale wa Mexico wanasema tanzania wao.
 
You must log in or register to reply here.

Similar Discussions

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register