Urusi Imetegeneza hyposonic Missile yenye uwezo wakufika sehemu yoyote TZ ikipigwa kutoka Urusi

mulwanaka said:



Sent using USA na washirika wake wanahaha baada ya Urusi chini Vladimir Putin kufanya majaribia ya Uvumbuzi wao mpya wa hyposonic misille yenye uwezo wakupiga sehemu yoyote duniani, ina kimbia mara 27 kuliko spidi ya sauti, leo imekimbia kilomita 5600km na kupiga sehemu ya Kamchatka, USA imeanza kulalamika kwamba Russia inaenda kinyume na I.N.F treaty ya 1989 wakati huo USA ndo Ilikua nchi ya kwanza kujiondoa kwenye huo mkataba 1989, kwa lengo la kumkomoa Urusi, tena Putin amewahidi mwakani kategeneza vangard system ambao ni ya hyposonic technology yenyeuwezo wa kukwepa ballistic missile ya aina yoyote......sasa kazi imebaki kwa Trump na NATO kuonyesha uwezo wao dhidi ya wa Rusi .Sent using Jamii Forums mobile app Click to expand...

Uko so oo oo yesterday Man! Vita imebadilika sana toka enzi za Coldwar era. Kuwa na missile,manuwari au ndege bora za kivita wakati huu wa AI haku-guarantee ushindi. Kwa hiyo as much as unampenda mrusi kiivyo uwezo wake Wa A2/AD Kwa mmarekani na washirika wake bado anasubiri na pia vita ya sasa inategemea how good your system is nazungumzia kuanzia satellites, data collection,data analysis,combat ready ness,supply lines,integration of various war factions Kama navy,airforce,marines, land based missile systems nk. Mwishowe unagundua vita sio just a single fancy missile its a whole lot of ugly stuff Kwa hiyo kusherehekea a prototype ni ujuha.