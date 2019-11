Upinzani, you need a new approach

myoyambendi said: Mkuu unaheshimika sana. Je unaona kuna mazingira sawa ya kisiasa nchini? juzi wagombea walitendewa haki? kwanza kuwe na mazingira sawa ya kisiasa hala ndio tulaumu mengine.. hata wakija wapya kama mazingi tuliyokweka ni hayahaya... Click to expand...

Mzee Mwanakijiji said: Uwezo huo hawana. Tatizo ambalo limesumbua sana upinzani kwa muda mrefu ni kuwa wanasiasa ndio wana mikakati wa upinzani. Matokeo yake haya unayoyaona mtalaumu Magufuli bure. Hawakuwa na mbinu nyingine yeyote wakati wa JK; unafikiri watapata sasa? Upinzani hauitaji mbinu nyingine tu; unahitaji uongozi mpya kabisa. Kama wangeniuliza mimi. Hapa mtazungushana hadi hawa wengine watazeeka huku mkiwaangalia; angalieni ya kina Besigye... na yaliyowakuta kina Tshikedi.. Click to expand...

MMK, ARE YOU THAT MUCH SHALLOW?! sikutegemea. Eti mnamlaumu Magufuli! Nadhani wewe umezaliwa juzi, ungelikuwepo wakati wa Idd Aminusingelikuwa na childsh thinking.Hakuna watu wajeuri kama Waganda. Mbele ya risasi walitoroka wote nchi mpaka walipopata Nyerere akamtoa Idd Amin kwa mtutu wa bunduki, short of that Idd Amin angelikuwepo anatawala , anaua, anateka mpaka leo! Mbona Magufuli anatumia risasi, utekaji and the like kutawala, why all these? take an hypothetical example, let say USA akianza kumpiga Magufuli mabomu kama afghanistan, utamshauri nini? Utampa mbinu gani? take that hypothetical scenario! Exactly this is what Upinzani is facing! Wiil magufuli survive a day?Basi make a proposal! wapinzani wafanyeje? where is azory, where is ben , where is mawazo? unafanaye siasa mbele ya risasi za moto? They need a new approach! which one? Let them think deep!