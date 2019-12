Upinzani Tanzania Unamatatizo?, Vyama Havina Succession Plan Hivyo Vina Usultani!. Chadema Kuna Usultani?. Usultani Huu, Utakiinua Au Utakiangamiza?.

Kwanz nikushukuru kwa uchambuzi mzuri.



Pili hili ni Jukwa huru, ukiweka bandiko, waachie watu wasome na waweke comments zao.



Japokuwa ninakubaliana na uchambuzi wako, na ulisemalo lipo kweli kabisa, uongozi wa vyama pinzani ni wakiSultani. Lakini umeharibu kukisifia chama chetu na kiongozi wetu, hapo hapakustahili hata kidogo.



Ushauri wangu kwako, I love reading your articles, would have loved you to be unbiased, nor to want to seek being seen unaelemea upande mmoja.