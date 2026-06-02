Upinzani Tanzania unajipotezea nguvu kwa kurukia kila hoja, acheni kukosoa mambo yasiyo na uzito

Wanasiasa na wafuasi wa upinzani wanatumia nguvu nyingi sana kupinga kila jambo linalofanywa na serikali au CCM, hata yale ambayo hayana uzito mkubwa wa kisiasa au kiuchumi kwa wananchi.





Leo JF tumeona mjadala kuhusu ziara ya rais Urusi na suala la kutunukiwa PhD. Badala ya kujikita kwenye masuala makubwa yanayogusa maisha ya wananchi moja kwa moja, baadhi ya watu wameelekeza nguvu zao kukosoa chuo husika au hadhi ya shahada hiyo.





Kwenye mitandao kuna watu wakaanza mpaka kuhoji kwanini ferninand au drogba hawapost picha za Tanzania huu ndo uhalisia wa upinzani wetu kweli?





Kama lengo ni kuishinikiza serikali, si bora nguvu zielekezwe kwenye hoja nzito ambazo zimekuwa zikitajwa kwa miaka mingi kama vile Katiba Mpya, uhuru wa taasisi, ajira za vijana, gharama za maisha, uwajibikaji wa viongozi, rushwa, au usimamizi wa rasilimali za taifa?



Tatizo la kukimbilia kila jambo na kulifanya hoja kuu ni kwamba unampa mpinzani wako nafasi rahisi ya kujirekebisha.



Leo unaweza kukosoa chuo fulani kwa kuwa kidogo au hakijulikani sana, kesho wakaenda kwenye chuo kikubwa zaidi na hoja yako ikafa papo hapo.



Leo unaweza kupinga ujio wa mtu maarufu kutembelea Tanzania, kesho wakaalika mwekezaji mkubwa au kiongozi mashuhuri zaidi na mjadala ukahamia sehemu nyingine.



Lakini kuna hoja ambazo si rahisi kuzizima au marekebisho ya haraka. Ukizungumzia Katiba Mpya kila siku, haki za kisiasa, uwajibikaji wa viongozi, mfumo wa uchaguzi, au hali ya uchumi, hayo ni mambo ambayo hayawezi kutatuliwa kwa tukio moja au picha moja ya mtandaoni



Upinzani bora si ule unaopinga kila kitu, bali ule unaochagua vita vyake kwa umakini. Siasa si mashindano ya nani atakosoa zaidi, bali nani ataweka ajenda ambayo wananchi wataiona ina umuhimu kwa maisha yao.