Upinzani Tanzania unajipotezea nguvu kwa kurukia kila hoja, acheni kukosoa mambo yasiyo na uzito

Upinzani Tanzania unajipotezea nguvu kwa kurukia kila hoja, acheni kukosoa mambo yasiyo na uzito

ndege JOHN

ndege JOHN

JF-Expert Member
Joined
Aug 5, 2015
Posts
24,268
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58,822
Wanasiasa na wafuasi wa upinzani wanatumia nguvu nyingi sana kupinga kila jambo linalofanywa na serikali au CCM, hata yale ambayo hayana uzito mkubwa wa kisiasa au kiuchumi kwa wananchi.


Leo JF tumeona mjadala kuhusu ziara ya rais Urusi na suala la kutunukiwa PhD. Badala ya kujikita kwenye masuala makubwa yanayogusa maisha ya wananchi moja kwa moja, baadhi ya watu wameelekeza nguvu zao kukosoa chuo husika au hadhi ya shahada hiyo.


Kwenye mitandao kuna watu wakaanza mpaka kuhoji kwanini ferninand au drogba hawapost picha za Tanzania huu ndo uhalisia wa upinzani wetu kweli?


Kama lengo ni kuishinikiza serikali, si bora nguvu zielekezwe kwenye hoja nzito ambazo zimekuwa zikitajwa kwa miaka mingi kama vile Katiba Mpya, uhuru wa taasisi, ajira za vijana, gharama za maisha, uwajibikaji wa viongozi, rushwa, au usimamizi wa rasilimali za taifa?

Tatizo la kukimbilia kila jambo na kulifanya hoja kuu ni kwamba unampa mpinzani wako nafasi rahisi ya kujirekebisha.

Leo unaweza kukosoa chuo fulani kwa kuwa kidogo au hakijulikani sana, kesho wakaenda kwenye chuo kikubwa zaidi na hoja yako ikafa papo hapo.

Leo unaweza kupinga ujio wa mtu maarufu kutembelea Tanzania, kesho wakaalika mwekezaji mkubwa au kiongozi mashuhuri zaidi na mjadala ukahamia sehemu nyingine.

Lakini kuna hoja ambazo si rahisi kuzizima au marekebisho ya haraka. Ukizungumzia Katiba Mpya kila siku, haki za kisiasa, uwajibikaji wa viongozi, mfumo wa uchaguzi, au hali ya uchumi, hayo ni mambo ambayo hayawezi kutatuliwa kwa tukio moja au picha moja ya mtandaoni

Upinzani bora si ule unaopinga kila kitu, bali ule unaochagua vita vyake kwa umakini. Siasa si mashindano ya nani atakosoa zaidi, bali nani ataweka ajenda ambayo wananchi wataiona ina umuhimu kwa maisha yao.
 
ndege JOHN said:
Wanasiasa na wafuasi wa upinzani wanatumia nguvu nyingi sana kupinga kila jambo linalofanywa na serikali au CCM, hata yale ambayo hayana uzito mkubwa wa kisiasa au kiuchumi kwa wananchi.


Leo JF tumeona mjadala kuhusu ziara ya rais Urusi na suala la kutunukiwa PhD. Badala ya kujikita kwenye masuala makubwa yanayogusa maisha ya wananchi moja kwa moja, baadhi ya watu wameelekeza nguvu zao kukosoa chuo husika au hadhi ya shahada hiyo.


Kwenye mitandao kuna watu wakaanza mpaka kuhoji kwanini ferninand au drogba hawapost picha za Tanzania huu ndo uhalisia wa upinzani wetu kweli?


Kama lengo ni kuishinikiza serikali, si bora nguvu zielekezwe kwenye hoja nzito ambazo zimekuwa zikitajwa kwa miaka mingi kama vile Katiba Mpya, uhuru wa taasisi, ajira za vijana, gharama za maisha, uwajibikaji wa viongozi, rushwa, au usimamizi wa rasilimali za taifa?

Tatizo la kukimbilia kila jambo na kulifanya hoja kuu ni kwamba unampa mpinzani wako nafasi rahisi ya kujirekebisha.

Leo unaweza kukosoa chuo fulani kwa kuwa kidogo au hakijulikani sana, kesho wakaenda kwenye chuo kikubwa zaidi na hoja yako ikafa papo hapo.

Leo unaweza kupinga ujio wa mtu maarufu kutembelea Tanzania, kesho wakaalika mwekezaji mkubwa au kiongozi mashuhuri zaidi na mjadala ukahamia sehemu nyingine.

Lakini kuna hoja ambazo si rahisi kuzizima au marekebisho ya haraka. Ukizungumzia Katiba Mpya kila siku, haki za kisiasa, uwajibikaji wa viongozi, mfumo wa uchaguzi, au hali ya uchumi, hayo ni mambo ambayo hayawezi kutatuliwa kwa tukio moja au picha moja ya mtandaoni

Upinzani bora si ule unaopinga kila kitu, bali ule unaochagua vita vyake kwa umakini. Siasa si mashindano ya nani atakosoa zaidi, bali nani ataweka ajenda ambayo wananchi wataiona ina umuhimu kwa maisha yao.
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Mia mia mkuu.
 
ndege JOHN said:
Wanasiasa na wafuasi wa upinzani wanatumia nguvu nyingi sana kupinga kila jambo linalofanywa na serikali au CCM, hata yale ambayo hayana uzito mkubwa wa kisiasa au kiuchumi kwa wananchi.


Leo JF tumeona mjadala kuhusu ziara ya rais Urusi na suala la kutunukiwa PhD. Badala ya kujikita kwenye masuala makubwa yanayogusa maisha ya wananchi moja kwa moja, baadhi ya watu wameelekeza nguvu zao kukosoa chuo husika au hadhi ya shahada hiyo.


Kwenye mitandao kuna watu wakaanza mpaka kuhoji kwanini ferninand au drogba hawapost picha za Tanzania huu ndo uhalisia wa upinzani wetu kweli?


Kama lengo ni kuishinikiza serikali, si bora nguvu zielekezwe kwenye hoja nzito ambazo zimekuwa zikitajwa kwa miaka mingi kama vile Katiba Mpya, uhuru wa taasisi, ajira za vijana, gharama za maisha, uwajibikaji wa viongozi, rushwa, au usimamizi wa rasilimali za taifa?

Tatizo la kukimbilia kila jambo na kulifanya hoja kuu ni kwamba unampa mpinzani wako nafasi rahisi ya kujirekebisha.

Leo unaweza kukosoa chuo fulani kwa kuwa kidogo au hakijulikani sana, kesho wakaenda kwenye chuo kikubwa zaidi na hoja yako ikafa papo hapo.

Leo unaweza kupinga ujio wa mtu maarufu kutembelea Tanzania, kesho wakaalika mwekezaji mkubwa au kiongozi mashuhuri zaidi na mjadala ukahamia sehemu nyingine.

Lakini kuna hoja ambazo si rahisi kuzizima au marekebisho ya haraka. Ukizungumzia Katiba Mpya kila siku, haki za kisiasa, uwajibikaji wa viongozi, mfumo wa uchaguzi, au hali ya uchumi, hayo ni mambo ambayo hayawezi kutatuliwa kwa tukio moja au picha moja ya mtandaoni

Upinzani bora si ule unaopinga kila kitu, bali ule unaochagua vita vyake kwa umakini. Siasa si mashindano ya nani atakosoa zaidi, bali nani ataweka ajenda ambayo wananchi wataiona ina umuhimu kwa maisha yao.
Click to expand...
Gentleman,
sasa watapata wapi kiki na public sympathy wasipo fanya hivyo?:pedroP:
 
ndege JOHN said:
Wanasiasa na wafuasi wa upinzani wanatumia nguvu nyingi sana kupinga kila jambo linalofanywa na serikali au CCM, hata yale ambayo hayana uzito mkubwa wa kisiasa au kiuchumi kwa wananchi.


Leo JF tumeona mjadala kuhusu ziara ya rais Urusi na suala la kutunukiwa PhD. Badala ya kujikita kwenye masuala makubwa yanayogusa maisha ya wananchi moja kwa moja, baadhi ya watu wameelekeza nguvu zao kukosoa chuo husika au hadhi ya shahada hiyo.


Kwenye mitandao kuna watu wakaanza mpaka kuhoji kwanini ferninand au drogba hawapost picha za Tanzania huu ndo uhalisia wa upinzani wetu kweli?


Kama lengo ni kuishinikiza serikali, si bora nguvu zielekezwe kwenye hoja nzito ambazo zimekuwa zikitajwa kwa miaka mingi kama vile Katiba Mpya, uhuru wa taasisi, ajira za vijana, gharama za maisha, uwajibikaji wa viongozi, rushwa, au usimamizi wa rasilimali za taifa?

Tatizo la kukimbilia kila jambo na kulifanya hoja kuu ni kwamba unampa mpinzani wako nafasi rahisi ya kujirekebisha.

Leo unaweza kukosoa chuo fulani kwa kuwa kidogo au hakijulikani sana, kesho wakaenda kwenye chuo kikubwa zaidi na hoja yako ikafa papo hapo.

Leo unaweza kupinga ujio wa mtu maarufu kutembelea Tanzania, kesho wakaalika mwekezaji mkubwa au kiongozi mashuhuri zaidi na mjadala ukahamia sehemu nyingine.

Lakini kuna hoja ambazo si rahisi kuzizima au marekebisho ya haraka. Ukizungumzia Katiba Mpya kila siku, haki za kisiasa, uwajibikaji wa viongozi, mfumo wa uchaguzi, au hali ya uchumi, hayo ni mambo ambayo hayawezi kutatuliwa kwa tukio moja au picha moja ya mtandaoni

Upinzani bora si ule unaopinga kila kitu, bali ule unaochagua vita vyake kwa umakini. Siasa si mashindano ya nani atakosoa zaidi, bali nani ataweka ajenda ambayo wananchi wataiona ina umuhimu kwa maisha yao.
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Siasa ni mlolongo mzima wa maisha.Unalijua hilo?Unapotaka uwachagulie cha kuongea na nyakati gani ni kujipa ukiranja na umuhimu kiholela.Uonapo wameongea/kujadili petty issues (kadiri ya maoni yako),wewe leta hoja unayodhani ni kubwa na ngumu.Rahisi Tu.
NB:Nani kakupa ruhusa ya kupangia watu cha kuongea wewe!?
 
ndege JOHN said:
Upinzani bora si ule unaopinga kila kitu, bali ule unaochagua vita vyake kwa umakini. Siasa si mashindano ya nani atakosoa zaidi, bali nani ataweka ajenda ambayo wananchi wataiona ina umuhimu kwa maisha yao
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Kwahiyo JF au Twitter ndio upinzani? Si watu binafsi wenye bundle wameamua kuhoji. Ila sijaona ACT au Chadema au Chaumma zimetoa press release kupinga hiko chuo au ferdinand. Ni ajabu sana kuhisi kila anayekosoa mambo ya nchi hii automatically ni mpinzani.
 
ndege JOHN said:
Wanasiasa na wafuasi wa upinzani wanatumia nguvu nyingi sana kupinga kila jambo linalofanywa na serikali au CCM, hata yale ambayo hayana uzito mkubwa wa kisiasa au kiuchumi kwa wananchi.


Leo JF tumeona mjadala kuhusu ziara ya rais Urusi na suala la kutunukiwa PhD. Badala ya kujikita kwenye masuala makubwa yanayogusa maisha ya wananchi moja kwa moja, baadhi ya watu wameelekeza nguvu zao kukosoa chuo husika au hadhi ya shahada hiyo.


Kwenye mitandao kuna watu wakaanza mpaka kuhoji kwanini ferninand au drogba hawapost picha za Tanzania huu ndo uhalisia wa upinzani wetu kweli?


Kama lengo ni kuishinikiza serikali, si bora nguvu zielekezwe kwenye hoja nzito ambazo zimekuwa zikitajwa kwa miaka mingi kama vile Katiba Mpya, uhuru wa taasisi, ajira za vijana, gharama za maisha, uwajibikaji wa viongozi, rushwa, au usimamizi wa rasilimali za taifa?

Tatizo la kukimbilia kila jambo na kulifanya hoja kuu ni kwamba unampa mpinzani wako nafasi rahisi ya kujirekebisha.

Leo unaweza kukosoa chuo fulani kwa kuwa kidogo au hakijulikani sana, kesho wakaenda kwenye chuo kikubwa zaidi na hoja yako ikafa papo hapo.

Leo unaweza kupinga ujio wa mtu maarufu kutembelea Tanzania, kesho wakaalika mwekezaji mkubwa au kiongozi mashuhuri zaidi na mjadala ukahamia sehemu nyingine.

Lakini kuna hoja ambazo si rahisi kuzizima au marekebisho ya haraka. Ukizungumzia Katiba Mpya kila siku, haki za kisiasa, uwajibikaji wa viongozi, mfumo wa uchaguzi, au hali ya uchumi, hayo ni mambo ambayo hayawezi kutatuliwa kwa tukio moja au picha moja ya mtandaoni

Upinzani bora si ule unaopinga kila kitu, bali ule unaochagua vita vyake kwa umakini. Siasa si mashindano ya nani atakosoa zaidi, bali nani ataweka ajenda ambayo wananchi wataiona ina umuhimu kwa maisha yao.
Click to expand...
Tamko lao liko wapi mkuu?
 
ndege JOHN said:
Wanasiasa na wafuasi wa upinzani wanatumia nguvu nyingi sana kupinga kila jambo linalofanywa na serikali au CCM, hata yale ambayo hayana uzito mkubwa wa kisiasa au kiuchumi kwa wananchi.


Leo JF tumeona mjadala kuhusu ziara ya rais Urusi na suala la kutunukiwa PhD. Badala ya kujikita kwenye masuala makubwa yanayogusa maisha ya wananchi moja kwa moja, baadhi ya watu wameelekeza nguvu zao kukosoa chuo husika au hadhi ya shahada hiyo.


Kwenye mitandao kuna watu wakaanza mpaka kuhoji kwanini ferninand au drogba hawapost picha za Tanzania huu ndo uhalisia wa upinzani wetu kweli?


Kama lengo ni kuishinikiza serikali, si bora nguvu zielekezwe kwenye hoja nzito ambazo zimekuwa zikitajwa kwa miaka mingi kama vile Katiba Mpya, uhuru wa taasisi, ajira za vijana, gharama za maisha, uwajibikaji wa viongozi, rushwa, au usimamizi wa rasilimali za taifa?

Tatizo la kukimbilia kila jambo na kulifanya hoja kuu ni kwamba unampa mpinzani wako nafasi rahisi ya kujirekebisha.

Leo unaweza kukosoa chuo fulani kwa kuwa kidogo au hakijulikani sana, kesho wakaenda kwenye chuo kikubwa zaidi na hoja yako ikafa papo hapo.

Leo unaweza kupinga ujio wa mtu maarufu kutembelea Tanzania, kesho wakaalika mwekezaji mkubwa au kiongozi mashuhuri zaidi na mjadala ukahamia sehemu nyingine.

Lakini kuna hoja ambazo si rahisi kuzizima au marekebisho ya haraka. Ukizungumzia Katiba Mpya kila siku, haki za kisiasa, uwajibikaji wa viongozi, mfumo wa uchaguzi, au hali ya uchumi, hayo ni mambo ambayo hayawezi kutatuliwa kwa tukio moja au picha moja ya mtandaoni

Upinzani bora si ule unaopinga kila kitu, bali ule unaochagua vita vyake kwa umakini. Siasa si mashindano ya nani atakosoa zaidi, bali nani ataweka ajenda ambayo wananchi wataiona ina umuhimu kwa maisha yao.
Click to expand...
Screenshot_20260120-224356~2.png
 
T
ndege JOHN said:
Wanasiasa na wafuasi wa upinzani wanatumia nguvu nyingi sana kupinga kila jambo linalofanywa na serikali au CCM, hata yale ambayo hayana uzito mkubwa wa kisiasa au kiuchumi kwa wananchi.


Leo JF tumeona mjadala kuhusu ziara ya rais Urusi na suala la kutunukiwa PhD. Badala ya kujikita kwenye masuala makubwa yanayogusa maisha ya wananchi moja kwa moja, baadhi ya watu wameelekeza nguvu zao kukosoa chuo husika au hadhi ya shahada hiyo.


Kwenye mitandao kuna watu wakaanza mpaka kuhoji kwanini ferninand au drogba hawapost picha za Tanzania huu ndo uhalisia wa upinzani wetu kweli?


Kama lengo ni kuishinikiza serikali, si bora nguvu zielekezwe kwenye hoja nzito ambazo zimekuwa zikitajwa kwa miaka mingi kama vile Katiba Mpya, uhuru wa taasisi, ajira za vijana, gharama za maisha, uwajibikaji wa viongozi, rushwa, au usimamizi wa rasilimali za taifa?

Tatizo la kukimbilia kila jambo na kulifanya hoja kuu ni kwamba unampa mpinzani wako nafasi rahisi ya kujirekebisha.

Leo unaweza kukosoa chuo fulani kwa kuwa kidogo au hakijulikani sana, kesho wakaenda kwenye chuo kikubwa zaidi na hoja yako ikafa papo hapo.

Leo unaweza kupinga ujio wa mtu maarufu kutembelea Tanzania, kesho wakaalika mwekezaji mkubwa au kiongozi mashuhuri zaidi na mjadala ukahamia sehemu nyingine.

Lakini kuna hoja ambazo si rahisi kuzizima au marekebisho ya haraka. Ukizungumzia Katiba Mpya kila siku, haki za kisiasa, uwajibikaji wa viongozi, mfumo wa uchaguzi, au hali ya uchumi, hayo ni mambo ambayo hayawezi kutatuliwa kwa tukio moja au picha moja ya mtandaoni

Upinzani bora si ule unaopinga kila kitu, bali ule unaochagua vita vyake kwa umakini. Siasa si mashindano ya nani atakosoa zaidi, bali nani ataweka ajenda ambayo wananchi wataiona ina umuhimu kwa maisha yao.
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Tanzania HAKUNA UPINZANI.

Kuna miradi ya wajanja ya kupigia hela za wazungu wa Ulaya Magharibi.
 
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