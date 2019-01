Uongo wa Gazeti la Tanzanite kuhusu CAG, alipokuwa mjumbe wa bodi ya NSSF

i will always stand kwenye ukweli hata kama niko upande wa CAG kwa sakata na SPIKA kuwa katiba ya nchi ilivunjwa na viongozi wengi wa ngazi za juu hawana sifa ya kushika nyadhifa hizo, kama ni kweli CAG alihusiana na NSSF whatever his position was huko NSSF na akanunua nyumba ya NSSF kwenye hizo zabuni (ambazo kwa nchi masikini mimi naamini zabuni zote za serikali ni batili, mimi naamini nchi masikini hakuna zabuni hata moja yenye uwazi , ukweli na uhalali wa 100%). kwa hili la nyumba ya NSSF Tanga it is highly and very and deeply clear kuna walakini na magumashi huhitaji digrii wala miwani kuona , this is a clear conflict of interest na CAG analo la kujibu hapa hata kama tunasema siasa zetu za majitaka ukisema ukweli wowote unaosumbua sirikali basi ni lazima ushughulikiwe, CAG nae hapa hawezi kuchomoka , hana cha kunishawishi mimi binafsi kuwa alinufaika kihalali na hiyo nyumba , lazima kwa silika ya nchi masikini zinazoabudu viongozi hata KIONGOZI awe mjinga , zero brain, , lazima bei ya hiyo nyumba ya NSSF ilishushwa chini kwa ajili ya kuheshimu au kuogopa jina lake, i cannot change my beliefs katika zabuni za bongo,ambazo mimi naamini zote ni batili, am very sorry! Kwa asie amini ninachosema aende kuona hiyo nyumba Tanga na apitie makabrasha bwana CAG alinunua kwa sh ngapi , kisha afuatilie nyumba ya ya aina hiyo kwa Tanga ilikuwa na thamani gani wakati huo, ukweli aandikie THESIS!



Tofauti yetu sisi vijana na wazee wetu, for us vijana wa kileo we can think freely and independently , but kwa wazee wetu they think with colonial lens, yaani wazee ambao ndio wengi maofisini bado hawaamini kama mkoloni kakimbia!! mtu akiwa na cheo kidogo tu ofisini legacy ya mkoloni inaibuka basi boss walio chini yake wanamtetemekea kama Mungu , ndo maana hatuendelei sababu watu hawawezi kumchallenge boss wao hata kama kuna sehemu unaona hajimudu, zero brain! wazee hawa wote watakapokufa wataenda kuzimu na tabia hii adui wa maendeleo, tabia ya kitumwa! boss ni mtu tu ana mapungufu na anakosea na ni lazima mumrekebishe ili asiwabwage wote!



Siku mpinzani wa bongo akishika dola probably 200 years to come, ningeshauri wapinzani muorodheshe majina ya viongozi wote wa chama na serikali tangu uhuru na mali walizonazo , mishahara yao halali waliyopokea na nyumba za serikali walizonunua na wanazomiliki! kisha mfanye uchunguzi kama mali zao zinaendana na mishahara waliyokuwa wakipokea na kama nyumba zao walizipata kwa thamani halisi ya hizo nyumba na kama pia kulitangazwa zabuni na kama zabuni hizo walishinda kihalali! hiyo ni ajenda ya wapinzani miaka 200 ijayo, kwasasa nawasihi wapinzani msitusumbue, muacheni Bwana Mkubwa ajenge nchi , mnamsumbua sana mtu sahihi kwenye uongozi wa taifa ! wenye akili washaelewa hiki ninachosema hapa! ni ngumu mno kumburuza mtu mwenye akili!



LETS CALL A SPADE A SPADE!