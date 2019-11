Uongo wa dini za kihuni za Mashariki ya Kati(Middle East)

Nyakageni said: Uzi siyo mzuri, hujapangilia mada, unachotaka tukijue na kukiamini hata kukielezea huwezi! Zaidi huna hoja kabisa zaidi ya maneno maneno tu Click to expand...

1. Uzi sio mzuri 2. Sijapangilia mada 3. Sijaelezea vizuri 4. sina hoja.Answers:1. Open your mind and be free utapenda mada hii unless you are white man.2. Logic sequence sio inshu sana maana what matters is fact, comment accordingly.3. You are welcome if you need more clarification, just comment your doubt and you'll be answered4. Hoja IPO ndugu tatizo umepanic.NB; Kabla hauja comment fuatilia comment za wengine itakusaidia kuelewa