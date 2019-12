Unishauri:nimsaidie ili ale na watoto au nimuache asubili Mme wake aje???

Just learn to be positive,

Wasaidie pale una uwezo wa kufanya hivyo na Mungu wa mbinguni atakubariki.!!

Kama tukiishi kwa kuwaza tu kuwa kila tutakalofanya mabaya yatatupata sidhani kama tutaweza take risky kwa lolote katika haya maisha yenye mateso.!!



Mabaya kutupata hayatoacha kutupata, ila please usiache kutenda wema sababu tu eti tunaogopa kulipwa ubaya.!



Facing challenges is what makes life more interesting and meaningful, do something for the sake of those poor innocent children.!!