Unatakiwa Kuelewa Au Kufahamu Kuwa Pesa Ya Halali Hapa Duniani Haipo

Unatakiwa Kuelewa Au Kufahamu Kuwa Pesa Ya Halali Hapa Duniani Haipo

Nyafwili

Nyafwili

JF-Expert Member
Joined
Nov 27, 2023
Posts
5,582
Reaction score
14,183
Habari wana jamiiforums!!, poleni na majukumu ya hapa na pale 🤝. Kwa yeyote anaeamini kuwa anapata au atapata pesa ya halali katika harakati zake hiyo sio kweli, zaidi zaidi utaendelea kuwa maskini wa kutupwa na mtu wa kutumwa tumwa kila iitwapo leo.

Hili ni wazo la kifalsafa na kidini ambalo watu tunatazama kwa namna tofauti.

Inabidi tuelewe kuwa hakuna pesa iliyo "safi 100%" kwa sababu kila shughuli ya kiuchumi inahusisha masuala ya pesa lazima kuwe na makosa ya:-
  • Wizi au udanganyifu
  • Unyonyaji
  • Mifumo yenye kasoro,
  • Au madhara fulani kwa wengine kwa njia ya moja kwa moja
Pesa Inayotokana na kazi, au huduma zinazokubalika kisheria na kimaadili.

Kwa mfano, mwalimu anayefundisha, mkulima anayelima, au mhudumu wa afya anayetoa huduma, hawezi kuwa na pesa inayoweza kukidhi Mahitaji yake kikamilifu bali ataambulia kuwa na chenchi ambayo anaikusanya kila mwezi.

Kwa hiyo kauli ya "hakuna pesa ya halali duniani kote" ni ukweli inabidi tuukubali kivyovyote vile ; -

Najua kuna maoni tufauti Watu wengine wanakubaliana kuwa, kuna tofauti kati ya pesa iliyopatikana kwa uhalifu na kuna pesa iliyopatikana kwa kazi ya halali..

Kuwa mkweli hela yako ni ya halali au ndo bado upo unapambana mdogo mdogo mpaka tone la mwisho. ?? 😊😊.
 
MKANGAFFU said:
Jambo gumu ambalo nimekubaliana nalo ni kua nchi zetu hizi kufikia Dunia ya kwanza labda Muumba aingilie kati.

Hamuwezi kua mnazalisha Nyambizi, ndege za kivita, mitambo mizito, satellites au robots mkawa mnasumbuana na jezi za vyama haiwezekani.

Inauma sana ila kweli
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Bongo bahati mbaya, bado miaka miaka nenda ludi tunapambana na ukosefu wa maji.
 
Nyafwili said:
Habari wana jamiiforums!!, poleni na majukumu ya hapa na pale 🤝. Kwa yeyote anaeamini kuwa anapata au atapata pesa ya halali katika harakati zake hiyo sio kweli, zaidi zaidi utaendelea kuwa maskini wa kutupwa na mtu wa kutumwa tumwa kila iitwapo leo.

Hili ni wazo la kifalsafa na kidini ambalo watu tunatazama kwa namna tofauti.

Inabidi tuelewe kuwa hakuna pesa iliyo "safi 100%" kwa sababu kila shughuli ya kiuchumi inahusisha masuala ya pesa lazima kuwe na makosa ya:-
  • Wizi au udanganyifu
  • Unyonyaji
  • Mifumo yenye kasoro,
  • Au madhara fulani kwa wengine kwa njia ya moja kwa moja
Pesa Inayotokana na kazi, au huduma zinazokubalika kisheria na kimaadili.

Kwa mfano, mwalimu anayefundisha, mkulima anayelima, au mhudumu wa afya anayetoa huduma, hawezi kuwa na pesa inayoweza kukidhi Mahitaji yake kikamilifu bali ataambulia kuwa na chenchi ambayo anaikusanya kila mwezi.

Kwa hiyo kauli ya "hakuna pesa ya halali duniani kote" ni ukweli inabidi tuukubali kivyovyote vile ; -

Najua kuna maoni tufauti Watu wengine wanakubaliana kuwa, kuna tofauti kati ya pesa iliyopatikana kwa uhalifu na kuna pesa iliyopatikana kwa kazi ya halali..

Kuwa mkweli hela yako ni ya halali au ndo bado upo unapambana mdogo mdogo mpaka tone la mwisho. ?? 😊😊.
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Ni kweli kabisa. Mafanikio kiuchumi ni siri ya mtu. Nyingine ni siri za aibu.
 
Nyafwili said:
Habari wana jamiiforums!!, poleni na majukumu ya hapa na pale 🤝. Kwa yeyote anaeamini kuwa anapata au atapata pesa ya halali katika harakati zake hiyo sio kweli, zaidi zaidi utaendelea kuwa maskini wa kutupwa na mtu wa kutumwa tumwa kila iitwapo leo.

Hili ni wazo la kifalsafa na kidini ambalo watu tunatazama kwa namna tofauti.

Inabidi tuelewe kuwa hakuna pesa iliyo "safi 100%" kwa sababu kila shughuli ya kiuchumi inahusisha masuala ya pesa lazima kuwe na makosa ya:-
  • Wizi au udanganyifu
  • Unyonyaji
  • Mifumo yenye kasoro,
  • Au madhara fulani kwa wengine kwa njia ya moja kwa moja
Pesa Inayotokana na kazi, au huduma zinazokubalika kisheria na kimaadili.

Kwa mfano, mwalimu anayefundisha, mkulima anayelima, au mhudumu wa afya anayetoa huduma, hawezi kuwa na pesa inayoweza kukidhi Mahitaji yake kikamilifu bali ataambulia kuwa na chenchi ambayo anaikusanya kila mwezi.

Kwa hiyo kauli ya "hakuna pesa ya halali duniani kote" ni ukweli inabidi tuukubali kivyovyote vile ; -

Najua kuna maoni tufauti Watu wengine wanakubaliana kuwa, kuna tofauti kati ya pesa iliyopatikana kwa uhalifu na kuna pesa iliyopatikana kwa kazi ya halali..

Kuwa mkweli hela yako ni ya halali au ndo bado upo unapambana mdogo mdogo mpaka tone la mwisho. ?? 😊😊.
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Chai
 
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