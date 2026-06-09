Unatakiwa Kuelewa Au Kufahamu Kuwa Pesa Ya Halali Hapa Duniani Haipo

Habari wana jamiiforums!!, poleni na majukumu ya hapa na pale 🤝. Kwa yeyote anaeamini kuwa anapata au atapata pesa ya halali katika harakati zake hiyo sio kweli, zaidi zaidi utaendelea kuwa maskini wa kutupwa na mtu wa kutumwa tumwa kila iitwapo leo

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Wizi au udanganyifu

Unyonyaji

Mifumo yenye kasoro,

Au madhara fulani kwa wengine kwa njia ya moja kwa moja

Hili ni wazo la kifalsafa na kidini ambalo watu tunatazama kwa namna tofauti.Inabidi tuelewe kuwa hakuna pesa iliyo "safi 100%" kwa sababu kila shughuli ya kiuchumi inahusisha masuala ya pesa lazima kuwe na makosa ya:-Pesa Inayotokana na kazi, au huduma zinazokubalika kisheria na kimaadili.Kwa mfano, mwalimu anayefundisha, mkulima anayelima, au mhudumu wa afya anayetoa huduma, hawezi kuwa na pesa inayoweza kukidhi Mahitaji yake kikamilifu bali ataambulia kuwa na chenchi ambayo anaikusanya kila mwezi.Kwa hiyo kauli ya "hakuna pesa ya halali duniani kote" ni ukweli inabidi tuukubali kivyovyote vile ; -Najua kuna maoni tufauti Watu wengine wanakubaliana kuwa, kuna tofauti kati ya pesa iliyopatikana kwa uhalifu na kuna pesa iliyopatikana kwa kazi ya halali..😊😊.