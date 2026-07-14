Unasumbuliwa na ugonjwa unaojirudia rudia kati ya haya?

Unasumbuliwa na ugonjwa unaojirudia rudia kati ya haya?

Dr. Zaganza

Dr. Zaganza

JF-Expert Member
Joined
Jul 15, 2014
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Kwa nini ugonjwa unajirudia rudia na kuitwa sugu?

Jibu ni kuwa vimelea vya magonjwa (bakteria, virus na fangasi) huanzia hatua ya mayai , hukua kiasi na kuitwa lava,kisha hukamilika kukua na kuwa kimelea kamaili kinachoshambulia mwili.

Dawa nyingi hushambulia kimelea na kumuua, na kuacha mayai. Mayai haya hukua lava na baadaye kimelea kamili na kuanza upya mashambulizi.

Kupitia mimea tiba , mayai ,lava na kimelea hudhoofishwa na kuuliwa na hatimaye ugonjwa kutojirudia rudia.Kumbuka magonjwa yanayosababishwa na bakteria ni UTI bakteria aina ya E,coli na PID aina ya klamidia.

Je ,unasumbuliwa na ugonjwa upi kati ya haya unaojirudia rudia

1.UTI
2.PID
3.Vidonda vya tumbo
4.Bawasiri
5.Presha
6.Kisukari
7.Maumivu ya viungo na ganzi
 
Dr. Zaganza said:
Kwa nini ugonjwa unajirudia rudia na kuitwa sugu?

Jibu ni kuwa vimelea vya magonjwa (bakteria, virus na fangasi) huanzia hatua ya mayai , hukua kiasi na kuitwa lava,kisha hukamilika kukua na kuwa kimelea kamaili kinachoshambulia mwili.

Dawa nyingi hushambulia kimelea na kumuua, na kuacha mayai. Mayai haya hukua lava na baadaye kimelea kamili na kuanza upya mashambulizi.

Kupitia mimea tiba , mayai ,lava na kimelea hudhoofishwa na kuuliwa na hatimaye ugonjwa kutojirudia rudia.

Je ,unasumbuliwa na ugonjwa upi kati ya haya unaojirudia rudia

1.UTI
2.PID
3.Vidonda vya tumbo
4.Bawasiri
5.Presha
6.Kisukari
7.Maumivu ya viungo na ganzi
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bakteria au virusi wanaotaga mayai ya Bawasiri, Presha, Kisukari wanaitwaje?
 
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