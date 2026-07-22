Unaridhika na Mwenza uliyenae au unavumilia tu?

Wakati mwingine tunajidanganya kwa jina la 'uvumilivu' wakati ndani ya moyo tumechoka.





Kuridhika ni amani. Ni kula na kucheka na mtu kutoka moyoni na kulala bila mawazo.



..........Lakini kuvumilia... ni kuishi kwa matumaini ya kwamba 'siku moja atabadilika'.



Tusidanganyane. Sio kila uhusiano unaodumu una maana. Baadhi yetu tumebaki kwa sababu ya woga wa watu watasemaje kutokana na muda tulioupoteza.



Lakini kumbuka, maisha ni mafupi sana kuvumilia mtu asiyekuthamini.



Kuridhika kunaleta tabasamu halisi.



Ulipoamua kupenda, ulitaka amani sio vita ya kila siku. Chagua unachoweza kuishi nacho milele, sio unachoweza 'kustahimili' tu.



Furaha yako pia ina thamani."