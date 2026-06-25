Unapotua kwa ndege Dar es Salaam, hali ya mabati yenye kutu inaharibu sana mazingira ya Dar na kuifanya ionekane chafu isiyo na mpangilio

Unapotua kwa ndege Dar es Salaam, hali ya mabati yenye kutu inaharibu sana mazingira ya Dar na kuifanya ionekane chafu isiyo na mpangilio

S

Synthesizer

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Joined
Feb 15, 2010
Posts
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Hakuna kitu nachukia kama kuingia Dar kwa ndege mchana na kushuhudia kile kinachoonekana na uchafu na uholela wa nyumba za Dar es Salaam. Mabati yamejaa kutu na nyumba zimejengwa kiholela bila mpangilio. Angalau usiku taa zinadanganya na kuifanya Dar ionekane jiji kubwa la maana.

Hivi hizi manispaa za Kinondoni, Ilala na Temeke haziwezi hata kuja na sheria ndogo kwamba mabati yote ya nyumba za Dar es Salaam yawe yenye rangi, na yale ya zamani yapakwe rangi? Serikali pia inaweza kuondoa VAT kwenye bei za rangi (roof paint) au hata kuweka subsidy kwa ajili ya kupendezesha jiji.

Hawa viongozi wetu wanapotua Dar kwa ndege wao hawaoni kero? Kuna watu wamezoea kuona uchafu ni jambo la kawaida na huenda wengi wa viongozi wetu wako hivyo.

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Synthesizer said:
Hakuna kitu nachukia kama kuingia Dar jwa ndege mchana na kushuhudia kile kinachoonekana na uchafu na uholela wa nyumba za Dar es Salaam. Mabati yamejaa kutu na nyumba zimejengwa kiholela bila mpangilio. Angalau usiku taa zinadanganya na kuifanya Dar ionekane jiji kubwa la maana.

Hivi hizi manispaa za Kinondoni, Ilala na Temeke haziwezi hata kuja na sheria ndogo kwamba mabati yote ya nyumba za Dar es Salaam yawe yenye rangi, na yale ya zamani yapakwe rangi? Serikali pia inaweza kuondoa VAT kwenye bei za rangi (roof paint) au hata kuweka subsidy kwa ajili ya kupendezesha jiji.

Hawa viongozi wetu wanapotua Dar kwa ndege wao hawaoni kero? Kuna watu wamezoea kuona uchafu ni jambo la kawaida na huenda wengi wa vionngozi wetu wako hivyo.
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Tanzania bado ni nchi masikini.

Huwezi kuficha MASIKINI.

Ila unaweza kupambana na UMASIKINI.
 
Synthesizer said:
Hakuna kitu nachukia kama kuingia Dar kwa ndege mchana na kushuhudia kile kinachoonekana na uchafu na uholela wa nyumba za Dar es Salaam. Mabati yamejaa kutu na nyumba zimejengwa kiholela bila mpangilio. Angalau usiku taa zinadanganya na kuifanya Dar ionekane jiji kubwa la maana.

Hivi hizi manispaa za Kinondoni, Ilala na Temeke haziwezi hata kuja na sheria ndogo kwamba mabati yote ya nyumba za Dar es Salaam yawe yenye rangi, na yale ya zamani yapakwe rangi? Serikali pia inaweza kuondoa VAT kwenye bei za rangi (roof paint) au hata kuweka subsidy kwa ajili ya kupendezesha jiji.

Hawa viongozi wetu wanapotua Dar kwa ndege wao hawaoni kero? Kuna watu wamezoea kuona uchafu ni jambo la kawaida na huenda wengi wa vionngozi wetu wako hivyo.
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Wajengee nyumba nzuri.
 
Shadeeya said:
Pole sana Mkuu.

Kwa kuwa ndo ipo hivyo inabidi uzoweee tu kwani hao wote wenye hayo mabati ya kutu sidhani kama wana uwezo wa kuyabadilisha iwe leo au kesho.

Hivyo vumilia tu mkuu au ikibidi badilisha ratiba za wewe kufika jijini.
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Mkuu, unajua Makonda akiuza ile gari yake ya USA nyumba zote za Temeke zitapakwa rangi ya bati?

Hata serikali ikiamua robo ya hela za chai zitumike kupaka rangi watapewa chenji
 
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