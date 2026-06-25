Unapotua kwa ndege Dar es Salaam, hali ya mabati yenye kutu inaharibu sana mazingira ya Dar na kuifanya ionekane chafu isiyo na mpangilio

Hakuna kitu nachukia kama kuingia Dar kwa ndege mchana na kushuhudia kile kinachoonekana na uchafu na uholela wa nyumba za Dar es Salaam. Mabati yamejaa kutu na nyumba zimejengwa kiholela bila mpangilio. Angalau usiku taa zinadanganya na kuifanya Dar ionekane jiji kubwa la maana.Hivi hizi manispaa za Kinondoni, Ilala na Temeke haziwezi hata kuja na sheria ndogo kwamba mabati yote ya nyumba za Dar es Salaam yawe yenye rangi, na yale ya zamani yapakwe rangi? Serikali pia inaweza kuondoa VAT kwenye bei za rangi (roof paint) au hata kuweka subsidy kwa ajili ya kupendezesha jiji.Hawa viongozi wetu wanapotua Dar kwa ndege wao hawaoni kero? Kuna watu wamezoea kuona uchafu ni jambo la kawaida na huenda wengi wa viongozi wetu wako hivyo.