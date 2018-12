Unapaswa kufahamu, hili si tatizo la nguvu za kiume

aretasludovick said: Sio kweli.



Sisi wanaume kwa asilimia kubwa tuna tabia ya kushindwa kujiamini pale tunapokutana kimapenzi na mwanamke mpya hasa ukiruhusu hofu ya kumuona huyo mwanamke kuna vitu amekuzidi



Kama wanawake mtapita hapa, basi mtatoa ushahidi kwamba hata mume ulie nae leo alionekana kama ana upungufu wa nguvu za kiume mlipokutana siku ya kwanza kimapenzi, labda kama alibwia pombe ndipo mkaanza kubanjuana.



Wanaume wengi ni wazima na hawahitaji kutumia dawa za kuongeza nguvu za kiume hata kidogo sema ni kutokuelewa jinsi akili inavyofanya kazi kuucontrol mwili.



Iko hivi; ukikubaliwa kupewa game na mwanamke alafu ukawa na vijiswali vya akilini kama "nitamfikisha huyu mwanamke kweli?, nikishindwa atanionaje? Maumbile yangu yatamtosha?" sasa maswali kama hayo alafu ukaingiza uoga jua umeshaharibu saikolojia yako.



Nina uzoefu na haya mambo ndio maana nasema hivi.



Sasa unaweza kulala na mwanamke leo ukaishia njiani, then siku nyingine ikaonekana kilimudu game alafu kadri inavyoendelea na huyo mwanamke siku hadi siku inafika kipindi mnaondoa zile hofu za kutokujiamini mkawa mnapiga game isiyo na mfano.



Hofu kwa mwanamume ndio upungufu wa nguvu za kiume kama ulikuwa hujui.



Kuna wale wenye hofu zilizozidi hadi kufikia hatua ya kushindwa kusimamisha akiwa na mwanamke ndani ila huyo mwanamke akitoka tu mnara unasoma 4G



Kinachowasaidia wanaume wengi hutoa lock/pombe kiasi kwanza kabla ya kuingia mchezoni ili kuweka aibu pembeni na vijiswali vinavyoweza kuharibu akili kwa wakati huo



Hakuna uchawi wala tunguri bali ni kujiloga mwenyewe kwa hofu Click to expand...

Bro halijakupata ndio maana waongea hivyo, mimi Nipo ktk industry hiyo miaka sasa, guys here they real know who I am, usilazimishe uzungu kwa kila jambo bro utafeli! Try to know the other side of gorilla