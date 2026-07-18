Unanunua simu K/Koo na box lake, halafu winga anakupoza 20K umuachie box uende na simu tu. Hii huwezi ijua kama mjini huna miaka minne

Aise mimi kuna mmoja nilimzibua na nyundo ya mgongo, nimempa simu abadilishe kioo, cha ajabu akarudishia kioo kile kile kibovu kakifuta na maji flani hivi kikatulia freshi nikaondoka, baada ya masaa kama manne, simu ikazingua vile vile, aise nilivyorudi ***** yule hatanisahau, nimefika pale akataka kukimbia, nikamuambia nimekuona aise sikuuliza nyundo ya kwanza kwenye bega ya pili mgongoni ***** mbona alirudisha hela yangu ya kioo laki na themanini.