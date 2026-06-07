Unafiki wa watu wanaopinga ushoga katika nchi za kihafidhina.

Kwa nini watu wengi wa mataifa yanayopinga ushoga hasa kutoka Africa na Asia huwa wanakimbilia mataifa yanayoruhusu ushoga badala ya yale yasiyoruhusu ushoga?



Mfano Ghana imepitisha Sheria kali za ushoga nchini kwake ila raia wake wamejazana kama wahamiaji halali na haramu Africa Kusini hadi wanatimuliwa kwa vurugu! Kwa nini wasije Tanzania?



Pia watu wanaopinga sana ushoga Africa ni wafuatiliaji na supporters wazuri sana wa shughuli nyingi zinazounga ushoga Magharibi mfano Mpira, Movies na Muziki