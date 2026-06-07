Unafiki wa watu wanaopinga ushoga katika nchi za kihafidhina.

Unafiki wa watu wanaopinga ushoga katika nchi za kihafidhina.

Yoda

Yoda

JF-Expert Member
Joined
Jul 22, 2018
Posts
59,472
Reaction score
96,633
Kwa nini watu wengi wa mataifa yanayopinga ushoga hasa kutoka Africa na Asia huwa wanakimbilia mataifa yanayoruhusu ushoga badala ya yale yasiyoruhusu ushoga?

Mfano Ghana imepitisha Sheria kali za ushoga nchini kwake ila raia wake wamejazana kama wahamiaji halali na haramu Africa Kusini hadi wanatimuliwa kwa vurugu! Kwa nini wasije Tanzania?

Pia watu wanaopinga sana ushoga Africa ni wafuatiliaji na supporters wazuri sana wa shughuli nyingi zinazounga ushoga Magharibi mfano Mpira, Movies na Muziki
 
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Yoda said:
Kwa nini watu wengi wa mataifa yanayopinga ushoga hasa kutoka Africa na Asia huwa wanakimbilia mataifa yanayoruhusu ushoga badala ya yale yasiyoruhusu ushoga?
Mfano Ghana imepitisha Sheria kali za ushoga nchini kwake ila raia wake wamejazana kama wahamiaji halali na haramu Africa Kusini hadi wanatimuliwa kwa vurugu! Kwa nini wasije Tanzania?

Pia watu wanaopinga sana ushoga Africa ni wafuatiliaji na supporters wazuri sana wa shughuli nyingi zinazounga ushoga Magharibi mfano Mpira, Movies na Muziki.
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Ghana ushoga uko waziwazi na wazungu wengi huenda huko kutafuta wapenzi
 
Kant Ombe said:
We kua tu shoga hakuna wa kukunyonga mkunduU ni wako bwana Yoda lkn usitake kulifanya jambo la kawaida na kuripa promo
Ukitatuliwa ww inatosha
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Kwa nini Watanzania wengi wanakimbilia South Africa nchi inayoruhusu na iliyojaa ushoga?
Kwa nini wasikimbilie Misri, Nigeria, Ghana na nchi nyingine nyingi zenye msimamo mkali dhidi ya ushoga?
 
Yoda said:
Kwa nini Watanzania wengi wanakimbilia South Africa nchi inayoruhusu na iliyojaa ushoga?
Kwa nini wasikimbilie Misri, Nigeria, Ghana na nchi nyingine nyingi zenye msimamo mkali dhidi ya ushoga?
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Ni sawa na wanasiasa, wanasema ulaya magharibi ni mabeberu lakini ndiko wanakotegemea kupewa financial support.
 
vita mbichi bado kwani hamna mada za kujadili mapunga na mabasha wapo bize kutifuana ninyi kila uchwao ni fukuto
 
Yoda said:
Pia watu wanaopinga sana ushoga Africa ni wafuatiliaji na supporters wazuri sana wa shughuli nyingi zinazounga ushoga Magharibi mfano Mpira, Movies na Muziki
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Unamaanisha kwamba km hupendi ushoga usiangalie mpira km hupendi ushoga usiangalie movie km hupendi ushoga basi usisikilize muziki si ndio hivyo? Ngoja niende Church kwanza nimesahau kitu pale nilipokua nimekaa
 
Yoda said:
Kwa nini watu wengi wa mataifa yanayopinga ushoga hasa kutoka Africa na Asia huwa wanakimbilia mataifa yanayoruhusu ushoga badala ya yale yasiyoruhusu ushoga?

Mfano Ghana imepitisha Sheria kali za ushoga nchini kwake ila raia wake wamejazana kama wahamiaji halali na haramu Africa Kusini hadi wanatimuliwa kwa vurugu! Kwa nini wasije Tanzania?

Pia watu wanaopinga sana ushoga Africa ni wafuatiliaji na supporters wazuri sana wa shughuli nyingi zinazounga ushoga Magharibi mfano Mpira, Movies na Muziki
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Umeandika ujinga
Jifunze kujenga hoja kwa mada unataka kuiwakilisha
Ghana kupiga marufuku ushoga inahusiana nini na wahamiaji Sauzi?
Kushabikia mpira au kuangalia movies kunahusina nini na kupinga ushoga?
 
Huku kitaa, watu wanakula mitura sana, yaani mitura inaliwa kwa kwenda lembe.
Majuzi nadhani umeona ile clip ya yule poti anasema vijana wanajifunza kula mitura kutoka kwa wazazi wao.
 
Makebo said:
Umeandika ujinga
Jifunze kujenga hoja kwa mada unataka kuiwakilisha
Ghana kupiga marufuku ushoga inahusiana nini na wahamiaji Sauzi?
Kushabikia mpira au kuangalia movies kunahusina nini na kupinga ushoga?
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Huku JF hakuna harakati za kujitenga, kuwatenga na kujiweka mbali na mashoga na ushoga??
Hakuna watu wanaipinga Israel kwa sababu inaruhusu ushoga?
 
Makebo said:
Umeandika ujinga
Jifunze kujenga hoja kwa mada unataka kuiwakilisha
Ghana kupiga marufuku ushoga inahusiana nini na wahamiaji Sauzi?
Kushabikia mpira au kuangalia movies kunahusina nini na kupinga ushoga?
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Mpuuzi huyo mkuu
 
Yoda said:
Huku JF hakuna harakati za kujitenga, kuwatenga na kujiweka mbali na mashoga na ushoga??
Hakuna watu wanaipinga Israel kwa sababu inaruhusu ushoga?
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Kwa hiyo mjomba ulikuwa unataka watu wote humu jukwaani wachangamane na nyinyi siyo! Nyoosha maelezo yako. Usiishie tu kwenye kutoa malalamiko.
 
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