Unadhani kwanini CHADEMA wameamua kujiexpose kua wao ni vibaraka?

Sote ni mashuhuda wa namna ambavyo chadema inavyojipendekeza kwa mabwenyenye ya magharibi na kujiexpose bila kificho kwamba wao ni vibaraka na mamluki wa mabwenyenye ya magharibi.



Unadhani ni kwanini wanatumia nguvu kubwa sana, na wanatamani kweli kuurejesha ukoloni Tanzania?



Je, kama taifa, huu ni wakati muafaka kuutangazia umma kwamba chadema ndio adui namba moja wa amani, umoja na usalama wa taifa letu?



Au tuwasubiri ili tuwanyooshe na kuwakataa vizuri kwenye sanduku la kura?🐒



Mungu Ibariki Tanzania