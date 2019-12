Uliyempigia Kura Magufuli mwaka 2015, ulipenda kipi kwake baadae ukagundua siyo? Na ulomnyima ulichukia nini kwake baadae ukagundua siyo?

Tuna Mategemeo Kibao kila ziliapo kengele za Kuanza mchakato wa kampeni za Uchaguzi mkuu kitaifa!Kilichonivutia kwa Magufuli1.Jinsi ya Kusimamia anayoyaamini hasa kwa wale wanaokwamisha maendeleoNikasahau kwamba kumbe kuna ambayo naye anakuwa kinyuma hivyo inabidi asikilize washauri duh kumbe yakaanza ya sipangiwi na mtu , ikaleta SIMPLE DICTATORSHIP IN TANZANIA2.Nilikutana na Magufuli mara kadhaa alionekana ni MTU anayeumizwa mno na kunyanyasika kwa watanzania hasa wasio na vyeo,Lakin baada ya Urais nikajua sikufikilia vyema maana angekuwa hivyo mama yake Eriki asingekuwa Amalia vile3.Mimi kusema Ukweli nilimpenda kwa kuchukia Rushwa sana, hasa akipita kwenye Mizani ya mabarabaraBaada ya Kuwa rais nikagundua kuwa yawezekana sikufikiria vema, maana Masuala ya Lugumi, Mizengwe ya Lukuvi kwenye ardh,Tuhuma kwa Makonda dhidi ya mambo Mbali mbali na akakausha kama asikiii, mbaya zaidi akajionea mpaka makontena Bandarini lakin ameendelea kumkumbatia4.Alivyokuwa anasoma UDSm watu wakiandamana kudai mikopo anasikitika sana na kusema utaratibu si mzuri tukadhani tukimpata huyu itakuwa powaBaada ya Urais yamekuwa mengine na wengine wamefukuzwa juzi5.Alivyokuwa waziri alitoa hotuba bila kusoma popote pale zilisisimua Sana hasa alivyokuwa akitaja Vipengele vya sheria na Km za Barabara ambazo hakukosa kutaja 7,7,7,7Nikaja kugundua mambo mengi anayoongea kuna mambo si kweli kwa kufuatilia matamko na reference,Je we Ulidhania nini kwake na ukakuta tofauti?Pole The Sun-of-a Beach , kwa comment hiiMy confession: Nasikitika kwamba nilimpigia kura, na nilikuwa nikigombana na wale waliokuwa 'wakimponda' na wengi wao niliwaona wajinga. MASKINI KUMBE MIMI NDO NILIKUWA MJINGA KWA KUMUUNGA MKONO MZEE WA CHATO. Will God forgive me? Oooh poor me!1.Nilimpenda kwa kukemea rushwa, ubadhirifu na matumizi mabaya ya madaraka hadharani - my first encounter with him ilikuwa ni kwenye shule moja ya sekondari nikiwa mwanafunzi hapo. Jamaa akiwa NW wa Ujenzi alikuwa amealikwa kama mgeni rasmi kwenye graduation shuleni hapo. Basi, hotuba yake ilinifurahisha sana pale ' alipomchana live Headmaster' wa shule yangu hiyo kwa ubadhilifu/ kutumia pesa za shule kwa kuanzisha miradi ya shule bila idhini ya Bodi ya Shule. Sisi wanafunzi tulimshangilia mno mgeni rasmi JPM.- Baada ya kura yangu, amekuja kufanya yale yale. Anaanzisha miradi bila idhini ya Bunge. Tena ambako CAG hawezi kukagua.2.Akiwa Mbunge na Waziri, kuna wakati hata wabunge wa upinzani walikuwa wanamkubali. Ni Waziri ambaye alikutana na kashkashi kidogo sana kutoka kwa wabunge wa upinzani ukilinganisha na waliokuwa Mawaziri wenzake (kama Karamagi, Mustafa Mkulo, PM Pinda) na hata Rais Kikwete mwenyewe. Na hata kwenye kampeni za Urais 2015 wapinzani wala hawakumshambulia kiviiile ukilinganisha na mtangulizi wake.- Aliponikera: Ni alipojenga bifu nzito dhidi ya upinzani baada ya kushinda Urais. Kuzuia mikutano halali ya vyama vya upinzani, kuwafungulia kesi za hovyo hovyo wapinzani, kuwateka, kuwatesa na hata 'kuwapoteza'. Mbona Mr.Smile (JK) ambaye alitukanwa na wapinzani kuliko Mr.Old Stone Man (JPM) yeye hakufanya hivyo? Why awamu ya 5 ifanye hivyo? Why?3.Kwenye kampeni zake 2015 alisema atajali kilio cha muda mrefu cha watumishi wa umma; mishahara kiduchu, kutopandishwa madaraja kwa wakati, malimbikizo ya madai, kunyimwa ruhusa (likizo na masomo). Na kwamba kwakuwa yeye alikuwa Mwalimu na anazijua changamoto za Ualimu ataweka mambo sana.- Kumbe alikuwa anaongea kinyume, kuongea kwake ni mithili ya mdudu aitwaye 'vingirisha mavi' huyu husafirisha mzigo wa mavi (hasa ya herbivores) huku akitembea kinyume nyume. Kuongea hivi halafu ukatenda vinginevyo huo ni unafiki. Jamaa ana roho mbaya kama mchawi. Hata hivyo, wachawi nao hutembea kinyumenyume wakiwa wanaingia kwenye nyumba ya mlengwa wao. Roho nyeusi!He disappointed me, I'm going to disappoint him too. October 2020 is loading...hapati kura yangu.Britanica