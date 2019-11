Ulimwengu wa Visasi, Misamaha na kisa cha kijana mwenye kaptula iliyotoboka makalioni

Azizi Mussa said: View attachment 1231605

Tarehe 20 Aprili 1889, alizaliwa mtoto mzuri kama anavyoonekana pichani. Mtoto huyo alikuwa vizuri ila katika ujana wake aliangukia katika maisha magumu na udhalili. Kijana huyo alibaguliwa, akadharauliwa, akapuuzwa ikafika hatua akaona yeye hakuwa mtu aliyestahili kuwepo duniani lakini kwa kuwa tayari alikuwepo, ilibidi afanye kila liwezekanalo ili maisha yaendelee. Baadhi ya wana historia wanadai kuwa kutokana na kubaguliwa, kudhalilishwa,na ugumu wa maisha; kijana huyu alipata tatizo la kisaikojojia japo haikuwa rahisi kulibani kwa haraka.



Kwenye Miaka ya 1920’s, jamaa akiwa na umri wa miaka kama 31 hvi, alifanikiwa kuwa kiongozi mkuu wa nchi yake. Katika lile linaloelezwa kuwa ni hisia za kisasi miongoni mwa mambo mengine, alifanya manyanga yaliyopelekea mamilioni ya watu kuuawa kwa kuanzia na wale aliodhani kuwa walikuwa wakimbagua katika enzi za unyonge wake. Mpaka leo alichokifanya ni historia mbaya ambayo haiwezi kufutika duniani,historia aliyo ikamilisha akiwa na umri wa chini ya miaka 56 tu kwa kujimaliza yeye mwenyewe na familia yake. Huyu si mwingine bali ni Adolf Hitler.



Nchini Afrika kusini, kuna watu walibaguliwa na kuteswa akiwemo Mandela. Mwishowe katika mazingira yasiyotarajiwa Mandela akawa rais wa nchi hiyo na akaamua kuwasamehe wote waliomtesa .



Kwenye Miaka ya 1990’s kuna mwanafunzi ambaye tulikuwa naye darasani “Primary”, alikuwa mnyonge wa kila namna. Ilikuwa ni jambo la kawaida kumuona kavaa kaptula iliyochanika makalioni. Kila aliyeamua, alimbagua, kumuonea au kumdhalilishakwa kuwa ilikuwa ni uhakika kwamba hawezi kufanya lolote kwa sababu ya unyonge wake.







Wakati wote awapo shuleni alitamani kulia lakini nani ambaye angejali machozi yake? Tunavyozungumza sasa ni mtu mwenye ushawishi na mamlaka makubwa kiasi kwamba angeamua kuyatumia kulipiza kisasi, kusingekuwa na ambaye angesalia kati yetu ispokuwa yule tu ambaye Mungu pekee angemnusuru



So what?



Kwanza, ni vizuri kujiepusha na kubaguana kwa namna yoyote ile hata kama una uhakika unayembagua hana la kufanya. Ubaguzi ni ubaguzi na hata kama anayeaguliwa ni mnyonge kiasi gani; anakuwa anajenga chuki, na chuki inayojijenga kidogo kidogo baadae hugeuka kuwa hatari kuliko mtu anavyoweza kudhani. Kadhalika unaweza kumbagua mtu leo kwa sababu hawezi kufanya kitu ila huwezi kujua kesho inakuwaje maana dunia ni kupanda na kushuka.



Pili, Wewe unaweza usiwe mbaguzi ila unawesha usiwe na uwezo wa kudhibiti ubaguzi unaofanywa na wengine. Inapotokea wengine wanafanya ubaguzi, au kushawishi ubaguzi; wewe fanya uwezalo kulingana na ulipo kuhakikisha kwamba una punguza au kuondoa athari za ubaguzi huo. Kumbuka, huwezi kufanya jambo lililo nje ya uwezo wako ila kutofanya jambo muhimu lililo ndani ya uwezo wako ni kutokuwajibika. na



Tatu, ikiwa umebaguliwa au kudhulumiwa, hata unapopata nafasi ya kulipiza kisasi, jitahidi kujiepusha kulipiza kisasi.Hili ni jambo lenye faida kwa wote kwa sababu kila kisasi hutengeneza kisasi kingine na mwisho inakuwa ni mzunguko wa visasi. Kwa hiyo njia pekee ya kuuvunja mzunguko huo ni kuamua kuwasamehe waliokuumiza.







Hebu jaribu kufikiria kama Mandela angeamua kulipiza kisasi, Obama akalipiza kisasi, jamaa tuliyembagua ‘class’ akalipiza kisasi, wewe ukalipiza kisasi na kisha ukalipiziwa kisasi n. k mwisho tutakuwa na jamii, nchi au dunia ya namna gani?Ni katika muktadha huo ambapo Mahatma alijenga hoja yake kwamba “Ikiwa tutaamua kulipiziana visasi, yani mtu akikutoa jicho na wewe ukipata nafasi unatoa mtu jicho; haitachukua muda mrefu wote tutakuwa vipofu”



Hiyo ni 'myth' ubaguzi ni sehemu ya maisha yetu na uko pale pale kamwe mzungu kumpenda mweusi, CCM kupenda Chadema au mchristu kupenda Muislamu.....sema tu wengi niwanafiki wanajitahidi kuficha, ubaguzi wao, ila Hitler hajawahi kuficha hisia zake alisema "I hate the Jews from the bottom of my heart when ever i meet a Jew I take a pain killer"...... to relieve the pain......