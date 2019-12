Ulimchukuliaje mtu wa mtandaoni kukutana nae live hafananii na uliyemdhania hata kwa picha?

Wengi hatupati muda Wa kusocialize .....inakua ngumu kupata *Mwenzi* nahata unapopata huko mtaani bado VIWANGO vyako havimatch!!Hiii imepelekea waume kwa wanawake kusearch on line !!!.Nawamiliki wamitandao wakalimua hili wakatuwekea special site ,kama ilivo kwetu hapa love connect ( husaidia hata domo zege).Kwann mnashindwa ktk mahusiano ??????1/Hamjui mnachokitafuta.2/hamjui nini mfanye ( hujielewi).3/Mahusiano mnayatafuta kwanguvu kubwaaa .( Natafuta mwanamme aliyetayar ani PMkwaakili ndogo Mwanamme muoaji hawezi kukufata kwalengo lakuoa).4/ Mnaingia ktk S.networks kwalengo LA kutafuta wanaume/wanawake.5/Mnaendeshwa na Ngono tuuu nasio mahusiano.( ukitaka kujua binti yupo radhi kukutumia picha zautupu ili tu uvutike naye).6/Out of 1000 , anayefanikiwa ni mmoja tu au asiwepo.Mahusiano nisuala pevu sana , ambalo huja lenyewe pasipo kusukumwa ... Ukiwa utaingia mitandaoni kwa lengo LA kutafuta mke/mume Wewe nimtu uliyeshindwa nabora useme unatafuta MTU Wa kukulana naye !!!.Wapo baadhi ambao yes wanauhitaji sana nakweli wamedhamiria ,, ila hawakui namna ya kuipresent Hisia zao ,, matokeo yake wanaishia kufanya mambo ambayo baadae tena anajilaumu kwann nmefanya ivi !!!..Nakupa mfano ,,Kuna mdada aliwahi nifata PM akisema ,* wewe Putin unaandika mambo mazuri zsana kila nikiangalia andiko lako moyo wangu unasuuzika ,,najua unamwanamke wako ,,ila naitaji tu kufanya SEX NAWEWE !!!.Sasa MTU waaina hiii naye umwoneje ??????.NIMALIZE KWA KUSEMA ,,MITANDAO YAKIJAMIII IPO KWAAJILI YAKUTUFANYA TUSOCIALIZE NA JAMIII MBALI MBALI ,,ILA HAIPO KWAAJILI YA KUTIFANYA TUPATE WAKE NA WAUME !!. NISUALA LA MIND SET TUUU ,, MAPENZI HUCHIPUKA POPOTE YATAKAPOITAJI KUCHIPUKIA NAWALA HAYATUMII NGUVU ,, OTHERWISE ACHENI KUTAFUTA SABABU ZA KUHALALISHA MAPUNGUFU YENU.wanaume Wa JF wala hamna mwenye uhitaji sana NA mapenzi ya Mitandaoni ( nilichogundua wao wanaitaji tu kupata ile sifa " mwanangu nmekutana nadem JF nmemla aiseeee.) Its is simply because walipo kuna a lot of girlz .Wanawake Wa JF wachache sana ambao wanauhitaji namahusiano ngangari ,,ila Most of them hawapo serious niwatu wanaoendeshwa natamaa ya ngono napesa...Sasa unaposema *Mwenzi * nikulishushia hadhi Ilo neno .