Ukweli ni kwamba sijiskii confortable pindi nikipanda ndege za Tanzania, najisika amani napo panda ndege za Kimataifa

Mara Nyingi siwaamini marubani waswahili hawa watanzania



Uwa na panda ndege mfano Emirates, au KLM au Qatar Airway's to DSM, najisikia comfortable nikisikia rubani akisema "THIS IS CAPTAIN JOHN AU CAPTAINS HANSEN"



ILA Nikipanda za Tanzania nfano kutoka DSM to Bukoba, nikasikia Welcome on board ,This is Captain LUSUNGU talking, au CAPTAIN BYAMUNGU, uwa naishiwa nguvu siwaamini kabisa,



Je hawa macaptiain wako competent vya kutosha?