Ukweli Mchungu Kuhusu Siasa za Tanzania, Pamoja na Madudu Yote ya CCM, Bado CCM Ndio The Only Assets We Have, Upinzani ni Liabilities?-Mwana JF.

Man,

Kama CCM ikitoka nani anaweza kuziba pengo,

Tz let's be honest, vyama vya upinzani havijawa na resourceful people kuchukua nafasi kuongoza Taifa.



Huu ni ukweli mchungu kuumeza. Fikiria 2015 akaja mgombea toka CCM EL, CDM ikamtelekeza Dr. Slaa just by accepting a little cash into their bank accounts.

Viongozi kama hao wapewe nchi wakae IKULU, wadhibiti hazina, madini, maliasili, wataweza kweli????



Mzee Sabodo alitoa mil 100 mwaka 2010 akaomba watumie kujenga ofisi, mpaka leo hakuna hata site yenye tofali za msingi; hawakuweza kuwa accountable kutumia hela kujengea ofisi, how can you trust such people to manage the wealthiest country like Tanzania if at all they have proven failure to manage few funds.



CUF ndiyo ishakufa wanagombania Cash na madaraka. NCCR walikufa wanagombania cash za ruzuku.



CCM inaweza kuwa na liabilities kama taasisi yoyote ila ina assets nyingi kama taasisi. So net-worth ya CCM inakuwa +ve.



Ni ngumu chama ambacho hakijajitambua na kushindwa ku-manage mambo yake ya ndani kuaminika ku-manage Watanzania mil 60 na utajiri wa nchi hii.

Hoja yako yaweza kuwa nzuri ila ni hatari kuwapa watu walafi stewardship ya kungoza Watanzania na kutumia mali za Watanzania.



CCM ina watu wazuri kama JPM, japo huenda mifumo ya kupata viongozi ambao ni creative na innovative wa kutumia raw materials za nchi hii na kuzigeuza kwa trillions of cash haijakaa sawa.

Bado wakubwa wa nchi hii toka Mwl, wamekuwa wakipata baadhi ya sub-ordinates katika key post ambao ni wapigaji ila huwezi kulinganisha na hao wanaojiita wapinzani. Maana hatujui wanasimamia nini.



Mwisho, tuwaombe vijana wa mzee watafute Watanzania wenye leadership quotient na strategic economic Quotient ambao watakuja na suluhisho la namna gani tuuze pamba kama nyuzi na vitambaa ikitokea Tz tupate forex.

Namna gani tuuze finished products za korosho tokea Tz tupate forex, binafsi nawajua some ila sijui kama "vijana wa mzee" wana mechanism za ku-scout potentials kama hizo, sijui. It just need strategic IQ na sio buz as usual



Mungu Ibariki Tz