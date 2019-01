Ukiona mke/mpenzi wako anasemelea kwako kuwa fulani alinitongoza basi anza kumtilia shaka

Sometimes, sisi wanawake huwa tunajikuta in a very ridiculous spot ambapo mashemeji wanataka mazowea ya kupitiliza.



As women, huwa hatukimbilii kuwaambia wapenzi wetu. Huwa tunawapa stern warning na kuwakumbusha position zaokatika uhusiano wangu na mpenzi wangu.



Ikitokea akarudia tena, what do you expect? Tunawaambia wapenzi wetu to protect us from such disrespect.



Sasa wewe bandugu labda ulitaka dem wako aliwe kabisa kwa maana sharing is caring. Boya we.