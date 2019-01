Ukikuta texts zake anatukana na alivyo ni tofauti. Ila ukija tena kutukuta utatushangaa...Sijui inakuaje hii

Nina demu mmoja ni kama tumerogezeana. Nlianza kudate naye miaka mingi sana. Ana sura na umbo zuri.chura hips na kiuno kidogo.tatizo lake ni kuwa kichwani si mzuri sana ingawa ana diploma toka TANZANIA INSTITUTE OF ACCOUNT.



ni mswahili anaweza akaja kwenye game akiwa njiani mkatibuana akageuza akarudisha K home.ni kisirani sana. Anakuja kusema ooohh umechukua lodge mbali bajaji imenizungusha mi nmechoka.akikaa tena anapiga nakuja.



Sasa huwa tunaenda hivyo hivyo tunatibuana kinyama.atanitukana... unajifanya mzungu wakati we mbantu tu kama mimi....eti msomi kama ni hivyo kato....ne na wasomi wenzio.futa namba yangu.



Nami namwambia we tatizo lako mswahili.achana nami.tunaweza kaa hata miezi miwili.siku nipo tu naona texts yake. " Upo wapi nina nyege nataka tukato****ne"



Nami nikiona hiyo text basi nafanya utaratibu tunaenda tunagegedana...halafu atanisema weeee.... Nami namjibu kijeuri tunaagana au sometime tena tunatibuana kila mtu anashika hamsini zake.





Juz juz from nowhere kantumia texts ... " Nina nyege" nikamwambia "so what" akanambia "tafuta loom tukatom***ne" nikaona nimkere nikamwambia "kama ni loom tafuta wewe mimi naweza pata room tu" baada ya masaa mawili akanipigia simu niende lodge flan kweli nikamkuta tukakaamuana weeee.... Kila.mtu akashika hmsini zake.hatujatafutana tena mpaka leo.



Nasema huyu dada tumerogezeana au ni ujinga gani huu? Hata anajua nina date mtu mwingine ila anapotaka game anadai kibabe kama vile ni haki yake.



Sijui kama kuna mtu amewahi kuwa na uhusiano wa kipuuzi kama huu.