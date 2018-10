Ukiamua kuwa na mahusiano na mume wa mtu lazima ukubali kuwa mtumwa wa mambo yafuatayo

cute b said:

Kuwa na mahusiano na mume wa mtu ambaye hana hela , ni matumizi mabaya ya dhambi.!!





Wale wanaume wakiona tunataja hela wanakasirika maana hawana, nasubiri mapooooooovu!!

Mould your own man, hustle nae until he makes it beib! Why bugging another womans jewel? Ni dhambi isioelezeka yani.Tafta jamaa yako unaeona atakufaa, mjenge mfike mbali kimaisha.Atakuwa wako tu no matter what kuliko kudanga huwa mwisho wake ni aibu tu. Usije ishia kugombania jina kama yule mwenzenu anayejiona mtoto kila uchao, kadanga for year ila sijui kama anamiliki hata mkeka tu!