Ujasusi wa Balozi wa Uingereza: Tanzania, Can We Stand Au Maselle Kugeuzwa Mbuzi wa Kafara?

Wanabodi,Naomba nianze kwa kufanya rejea Bandiko la Mkuu,Kiukweli tuhuma za Balozi wa Uingereza kuhusika na Ujasusi, ni tuhuma nzito! Ila kitendo cha Naibu Waziri wa Nishati, Mhe. Stephen Masele kuzivurumisha tuhuma hizo wazi wazi tena bungeni!, ni kitendo cha kishujaa ("nitasema kweli daima" na kwa "uwazi") ila hiyo sio diplomasia!. Mtu sahihi wa kuvurumisha shutuma hizo za jana alipaswa awe ni Mhe. Membe, tena within the "diplomatic corridors!.Hakuna asiyejua kuwa mabalozi karibu wote ni majasusi wakiwemo mabalozi wetu!, Ila kidiplomasia, huwezi kusema wazi!. Mfano, wiki hii nzima, Waturuki wamekuja na mijimeli yao mikubwa minne ya kivita, kuzunguka bara zima la Afrika!, moja ya malengo ya mission hiyo ni kugawa misaada ya kibinaadamu!. Waturuki wanakuja kugawa vibegi vile lowest quality kama vya Mchina, na kugawa Pipi na chocolate, huku wakipaisha juu remote operated, flying toys, kila eneo wanalofika, watu wanajua ni toys tuu!, Juzi kaja waziri wao wa Ulinzi, jana Waziri wao wa Mambo ya nje!, hivi ni kwa ajili tuu ya kutugawia vile vibegi na vipipi?!.Tatizo sio ukweli wa tuhuma hizo bali namna zilivyotangazwa! Sisi Tanzania as beggars as we are, Uingereza kwetu ndio kama Mfalme, amekuja yule fundi wa majoho ya dhambi, kama una dhambi hutaweza kuliona hilo joho, ili mfalme kuthibitisha hana dhambi, kavishwa joho, kaambiwa ajiangalie alivyopendeza, na yeye licha ya kuuona ukweli kwenye kioo, ili kujifariji kuwa hana dhambi, akatoka hivyo hivyo na hilo joho lake jipya mbele ya kadamnasi ya watu, huku mshereheshaji akisema "Here comes the king with his new joho!" umati ulishangilia amependeza!, amependeza!, isipokuwa mtoto mmoja mdogo aliyemuuliza mama yake mbona mfalme hana nguo?!.Kitendo kilichofanywa jana na Mhe. Masele, ni sawa na kumsema mfalme hana nguo kwa sauti kubwa mbele ya kadamnasi ya watu!. OMG!.Sio tuu lilikuwa ni jukumu la Masele kuzipeleka tuhuma hizo kwa Membe ili MFA ndio izishughulikie, bali pia sio kiuwazi kivile!. Masikini Masele; Nadhani aliishaamua liwalo na liwe!, amemuweka JK katika wakati mgumu sana, ambapo there is no any other way out, au kuitunishia Uingereza misuli ya "sovereignty" ya Tanzania, kumfukuza Balozi wa Uingereza nchini, na wao wamtimue wetu, and maybe in future kukatiwa baadhi ya misaada yote mingine isipokuwa ya kibajeti (hii imesainiwa, haiwezi kuondolewa), au kulazimika kumfanya Masele ndio "Mbuzi wa Kafara", hivyo kupitia Waziri Membe, Jumatatu, atatoa "Taarifa ya Serikali Bungeni" kuipinga taarifa ya Masele, na humo "ataisifu Uingereza mpaka!", na hili litafanyika kabla serikali ya Uingereza kuleta " Note Verbale to demand explanations za kidiplomasia kuhusu kilichosemwa Bungeni!.Japo leo sio siku ya kazi, lakini kwa taarifa ile ya Masele jana pale bungeni, nadhani tangu jana ileile, kulikuwa ni hakuna kulala! Ile Video clip itakuwa iliishatafutwa usiku usiku na kupatikana, na kutumwa kwa their "oficial translator" yule "hasard reporter wa zamu (waandishi wetu wa hansard wanafunzwa Uingereza), atakuwa amepewa extra duty usiku usiku!, na kuwapa ili kujua Masele alisema nini haswa. Leo ni kazi kwa baadhi ya maofisa wao, akiwemo "Mshauri wao wa Siasa", by Monday, taarifa rasmi kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Uingereza itatua mezani kwa Membe na si ajabu by next week, yule Mama Balozi, akabisha hodi Ikulu, kupeleka barua ya Kameruni kwa JK na mtashuhudia jinsi Balozi Sefue, Waziri Membe na hatimaye JK, watakavyokuwa wakijikomba komba kuomba wakiomba misamaha!, ingekuwa sio mkuu wa ile "kurugenzi" kuwa kwenye likizo ya msiba, by leo, mgeishaiona taarifa ya "kurugenzi" kumruka Masele!.Kiukweli once a beggar, always"a beggar!" na sio siri, its an open secret, Tanzania we are beggars hivyo hata tukikosewa sisi, ni sisi ndio tutaomba msamaha!. Kuwa beggar ni kazi kweli kweli!.Je, Tanzania kwa umasikini wetu, uombaomba wetu, na utembezaji bakuli wetu, do we have the guts kusimama na Alichokisema Mhe. Masele au masikini Masele, kwa kuusema ukweli ule, sasa ndio atafanywa ni mbuzi wa kafara?!.Kuna msemo unaosema "beggars can not be chooses; Je, Tanzania as beggars as we are, can we now choose to stand by the truth and beg no more!, can we afford to tell UK, "go to hell with your stinking money?!, au tutaendelea kushuhudia wakuu wetu wajigaragaza chini, tukilamba miguu ya hawa wafadhili wetu wakuu, hata kama sio tuu wanatutia vidole machoni huku tunawanyamazia, hatimaye wata ....Lets wait and see!.PaskaliUpdate 1.