Uhai wa ndege ni miaka 20-30 ATCL italeta tu faida

Baadhi ya watu wanaonekana kuwa na mashaka na uwekezaji ulifanywa kwa kununua ndege ili kufufua ATCL. Kama uhai wa ndege ni miaka 20-30 pengine hofu ma mashaka kuhusu kama zitaleta faida au hapana si jambo la kusemea leo maana miaka 20-30 ni mingi na lolote linaweza kutokea.



On average, an aircraft is operable for about 30 years before it has to be retired. A Boeing 747 can endure about 35,000 pressurization cycles and flights—roughly 135,000 to 165,000 flight hours—before metal fatigue sets in. 747s are retired after approximately 27 years of service .