Ugonjwa wa Vidonda vya Tumbo (Peptic Ulcers Disease): Kinga, tiba na ushauri

Dawa ya vidonda vya tumbo ni mchanganyiko wa asali mbichi na juice ya alovera katika ratio ya 1:1. Tumia vijiko vya chakula viwili asubuhi, viwili mchana na viwili usiku kwa muda wa mwezi mmoja itakusaidia! Pia mwambie apunguze mawazo na ajitahidi kula ili tumbo lake liwe na digestable food material kwa muda mrefu!



How it works:



Kwanza, layer nene ya mchanganyiko huu hufunika kabisa vidonda vya tumbo na kuzuia uwezekano wa intestinal acids (e.g week hydrochloric acid, HCL) kuendelea kuishambulia ile ngozi laini iliyoathilika (vidonda).



Pili, wakati alovera juice (chemical) inatibu vidonda vya tumbo, asali inafanya kazi ya ku-hold still hiyo alovera chemical ili iendelee kukaa palepale kwenye kidonda(Asali inatumika kama binding material). So the mixture will persistently coat the infected area, hence it completely removes any further possibility of the intestinal acids and any other corrosive chemicals to reach that area.