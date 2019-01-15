UFALME WA MBINGUNI.

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Dalton84
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Wapendwa katika bwana,bwana Yesu asifiwe,kwa wale wa imani ya kikristo,na Kwa wale waislamu asalama alekhu.
NAPENDA KUKARIBISHA MAONI JUU YA UFALME WA MUNGU, AMBAYE ALIYEKO TAYARI KUURITHI.
KAMA MWANADAMU JE? UNA ZUJUA SIFA ZA KUURITHI UFALME WA MUNGU, KAMA YESU ALIVYO MWAMBIA ZAKARIA ,LAZIMA AZALIWE MARA YA PILI ILI AWEZE KUURITHI UFALME WA MUNGU.
KAMA UNAJUA SIFA ZINGINE ZA KUURITHI UFALME WA MUNGU, NAKUKARIBISHA, KWA MAONI
HATA WALE WAJUZI WA KURUHANI, NA BIBLE NDIO WATU WATAKAO TUFUNDISJA ZAIDI.
NAWAKARIBISHA KATIKA MJADALA.
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NAPENDA KUKARIBISHA MAONI JUU YA UFALME WA MUNGU, AMBAYE ALIYEKO TAYARI KUURITHI.
KAMA MWANADAMU JE? UNA ZUJUA SIFA ZA KUURITHI UFALME WA MUNGU, KAMA YESU ALIVYO MWAMBIA ZAKARIA ,LAZIMA AZALIWE MARA YA PILI ILI AWEZE KUURITHI UFALME WA MUNGU.
KAMA UNAJUA SIFA ZINGINE ZA KUURITHI UFALME WA MUNGU, NAKUKARIBISHA, KWA MAONI
HATA WALE WAJUZI WA KURUHANI, NA BIBLE NDIO WATU WATAKAO TUFUNDISJA ZAIDI.
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