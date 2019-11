Ufadhili wa Masomo (Scholarships): Undefeated form of Neo-Colonialism

Tuseme mchina anachukua watanzania labda 200-300 kwa mwaka, in a span of 10 years.. thats a 2000-3000 potential people at Her hand, probably more than half are already in the “system” with good positions and leadership roles..



I am suprised if we are to wonder on this, thats their (chinese) struggle to survival and economical goals.. the big questions is “what is out struggle”. tulalamike na kuishia ku observe tu kua ni neo-colonialism afu basi..



Kama jirani yako anapika pilau inanukia kila siku, basi acha kulalamika watoto wako kula kwake, na wewe pika pilau inayonukia, nenda ata kale kwa jirani basi ujifunze namna ya kuipika na wewe, kuliko uishie kua m’mbea tu kuhusu mapishi ya mwenzio!