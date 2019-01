Uamuzi wa Spika kwa CAG katika jicho la Prof. Albert Venn Dicey

_Anaandika Mwamba wa Kaskazini_



Nimefuatilia mjadala kuhusu maelekezo ya Spika kumtaka Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali (CAG) kufika kwenye Kamati ya Bunge ya Maadili.



Bahati mbaya suala hili kama kawaida ya Watanzania limeshawagawa watu. Hili si tatizo sana.



Tatizo kubwa ni unapowaona watu ambao wanajinasibu siku zote kupigania demokrasia na utawala wa sheria wanapokuwa upande wa kumpinga Spika wa Bunge unashangaa na kujiuliza hivi wanaharakati wetu nchini huwa wanasimamia nini hasa?



Labda kwa kuwa huwa baadhi ya mambo tunayaimba saaana bila kujua mizizi yake, niwakumbushe tu wanaompinga Spika leo kuwa alichokifanya ni sehemu ya kuenzi Utawala wa Sheria, dhana ambayo baadhi ya wanaompinga leo, labda kwa kutoijua undani wake, wamekuwa wao wenyewe ndio wanaipigania siku zote lakini leo wanaisigina.



Kwa mujibu wa mwasisi wa dhana hiyo (the concept of rule of law) kama ilivyoasisiwa na gwiji wa Sheria za Kiingereza, Prof. Albert Venn Dicey, dhana hiyo ina misingi mitatu ambapo mmoja unahusu sana mjadala wa Spika na CAG na kwa sababu hiyo nitajikita huko.



Kipengele muhimu katika dhana hiyo kinasisitiza kuwa katika kuenzi utawala wa sheria, hakuna aliye juu ya sheria (no one is above the law).



Nashangaa sana wanaotaja kifungu cha Katiba na Sheria ya CAG kuwa yeye hawezi kuhojiwa! Hawasomi na kuyaelewa maandiko.





Ni kweli kuwa CAG anapotoa ripoti zake, kwa kile alichokiandika hata kama kimekuonea kwa kiwango gani, huwezi kumshtaki kwa sababu ya kazi yake hiyo ya audit lakini akikosea masuala yaliyo nje ya ripoti yake kwa mujibu wa Sheria nyingine hawezi kuwa juu ya Sheria.



Tukienda na akili ya kudai anakinga kwa kila kitu ina maana CAG hata akiiba aachwe, akitukana watu aachwe, akiua aachwe kisa "hawezi kuhojiwa?" Hii ni tafsiri nyembamba sana.



Kadhia hii inatukumbusha jambo moja muhimu; viongozi wa mihimili yote mitatu wanapaswa kuishi kwa kulinda Sheria na Katiba na kuheshimu mihimili mingine.



Huwezi kuliita Bunge dhaifu, ni lugha ya kukera kutoka kwa mtu wa aina ya CAG hasa tunavyoona jinsi Bunge mara kadhaa linavyowawajibisha watendaji wa umma kwa sababu ya audit reports. Mara kadhaa Mawaziri wamewajibishwa na Bunge kwa sababu ya CAG, Watendaji wa Mikoa, Halmashauri, Mawaziri, Makatibu Wakuu wamekuwa wakibanwa kwa sababu ya Audit Report, inawezekana CAG alitamani mahali fulani katika Bunge paongeze nguvu, ana fursa sahihi zaidi ya kushauri, lakini sio kulitusi Bunge zima kuwa ni dhaifu.



Ukitekeleza wajibu wako hautakumbana na mkono wa sheria, ukishindwa yatakukuta haya ya CAG kama ambavyo pia Mawaziri, Makatibu Wakuu na hata Wakuu wa Mikoa kadhaa ambavyo wameshafikishwa katika Kamati mbalimbali za Bunge kuitwa kutoa ufafanuzi ikiwemo hii ya Maadili.



Ndio maana nasisitiza, wanaopigia kelele uamuzi wa Spika hawajui wanachokipagania kila siku; kilichofanyika ndio haswa msingi mmoja muhimu wa dhana ya utawala wa sheria kwamba *HAKUNA ALIYE JUU YA SHERIA* (hata wale wenye kinga wanapotoka nje ya ukomo wa kinga zao).



Wasalaam.