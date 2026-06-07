UAE Ilitokaje Kutoka Jangwani Hadi Kuwa Moja ya Maeneo Yenye Miji ya Kisasa Zaidi Duniani?

UAE Ilitokaje Kutoka Jangwani Hadi Kuwa Moja ya Maeneo Yenye Miji ya Kisasa Zaidi Duniani?

Traxtion

Traxtion

JF-Expert Member
Joined
Dec 10, 2021
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13,907
Nimekuwa nikitazama picha za miji ya UAE miaka ya 1970 na 1980, na ukweli ni kwamba sehemu kubwa ya nchi hiyo ilikuwa na maendeleo madogo sana ukilinganisha na leo.
Hii ni Dubai 1980s
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Leo hii tunaona Dubai na Abu Dhabi zikiwa na maghorofa marefu, barabara za kisasa, viwanja vya ndege vikubwa, hoteli za kifahari, vyuo vikuu vya kimataifa, makampuni makubwa ya dunia, pamoja na watu kutoka karibu kila taifa duniani wakifanya kazi na kuishi huko.

Cha kushangaza zaidi ni kwamba UAE ina idadi ya watu ndogo sana kuliko Tanzania, lakini imeweza kujenga miji yenye shughuli kubwa za kiuchumi zinazovutia uwekezaji kutoka kila kona ya dunia.
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Swali ni: walifanyaje?

Baadhi ya mbinu walizotumia ni:

Uongozi wenye dira ya muda mrefu

Viongozi waliweka malengo ya miaka mingi mbele badala ya kufikiria uchaguzi au siasa za muda mfupi.

Kuwekeza mapato ya mafuta kwenye miundombinu

Badala ya kutumia mapato yote kwenye matumizi ya kawaida, walijenga barabara, bandari, viwanja vya ndege na huduma za kisasa.
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Kuvutia wawekezaji wa kimataifa
Walirahisisha sheria za biashara na kuruhusu wawekezaji kutoka duniani kote kufungua makampuni.

Kujenga mazingira rafiki kwa biashara
Kupunguza urasimu, kuharakisha vibali na kuweka mifumo ya kisasa ya huduma za serikali.

Kutegemea uchumi zaidi ya mafuta
Walitambua kuwa mafuta hayatadumu milele, hivyo wakawekeza kwenye utalii, usafiri wa anga, fedha, teknolojia na biashara za kimataifa.
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Kuvutia vipaji kutoka mataifa mbalimbali

Wahandisi, madaktari, wataalamu wa fedha, wanateknolojia na wafanyabiashara walialikwa kutoka duniani kote.

Kujenga chapa ya kimataifa

Dubai ilijitangaza kama kituo cha biashara, utalii na usafiri wa kimataifa.
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Lakini UAE sio nchi pekee iliyofanikiwa kufanya mabadiliko hayo.

Nchi nyingine za Kiarabu kama Qatar, Saudi Arabia, Bahrain na Oman pia zimepiga hatua kubwa katika kujenga miji ya kisasa, miundombinu mikubwa na kuvutia uwekezaji wa kimataifa.

Qatar kwa mfano imejenga mojawapo ya uchumi wenye kipato kikubwa kwa mtu duniani. Saudi Arabia nayo kwa sasa inawekeza mamia ya mabilioni ya dola kwenye miradi mipya ya miji, teknolojia na utalii.


Je, Tanzania inaweza kujifunza nini kutoka kwa UAE na nchi nyingine za Ghuba ya Kiarabu?

Je, tunahitaji rasilimali nyingi kama mafuta, au jambo muhimu zaidi ni sera, uongozi wenye maono, miundombinu na mazingira bora ya uwekezaji?
 
Traxtion said:
Nimekuwa nikitazama picha za miji ya UAE miaka ya 1970 na 1980, na ukweli ni kwamba sehemu kubwa ya nchi hiyo ilikuwa na maendeleo madogo sana ukilinganisha na leo.

Leo hii tunaona Dubai na Abu Dhabi zikiwa na maghorofa marefu, barabara za kisasa, viwanja vya ndege vikubwa, hoteli za kifahari, vyuo vikuu vya kimataifa, makampuni makubwa ya dunia, pamoja na watu kutoka karibu kila taifa duniani wakifanya kazi na kuishi huko.

Cha kushangaza zaidi ni kwamba UAE ina idadi ya watu ndogo sana kuliko Tanzania, lakini imeweza kujenga miji yenye shughuli kubwa za kiuchumi zinazovutia uwekezaji kutoka kila kona ya dunia.

Swali ni: walifanyaje?

Baadhi ya mbinu walizotumia ni:

Uongozi wenye dira ya muda mrefu

Viongozi waliweka malengo ya miaka mingi mbele badala ya kufikiria uchaguzi au siasa za muda mfupi.

Kuwekeza mapato ya mafuta kwenye miundombinu

Badala ya kutumia mapato yote kwenye matumizi ya kawaida, walijenga barabara, bandari, viwanja vya ndege na huduma za kisasa.

Kuvutia wawekezaji wa kimataifa

Walirahisisha sheria za biashara na kuruhusu wawekezaji kutoka duniani kote kufungua makampuni.

Kujenga mazingira rafiki kwa biashara

Kupunguza urasimu, kuharakisha vibali na kuweka mifumo ya kisasa ya huduma za serikali.

Kutegemea uchumi zaidi ya mafuta

Walitambua kuwa mafuta hayatadumu milele, hivyo wakawekeza kwenye utalii, usafiri wa anga, fedha, teknolojia na biashara za kimataifa.

Kuvutia vipaji kutoka mataifa mbalimbali

Wahandisi, madaktari, wataalamu wa fedha, wanateknolojia na wafanyabiashara walialikwa kutoka duniani kote.

Kujenga chapa ya kimataifa

Dubai ilijitangaza kama kituo cha biashara, utalii na usafiri wa kimataifa.

Lakini UAE sio nchi pekee iliyofanikiwa kufanya mabadiliko hayo.

Nchi nyingine za Kiarabu kama Qatar, Saudi Arabia, Bahrain na Oman pia zimepiga hatua kubwa katika kujenga miji ya kisasa, miundombinu mikubwa na kuvutia uwekezaji wa kimataifa.

Qatar kwa mfano imejenga mojawapo ya uchumi wenye kipato kikubwa kwa mtu duniani. Saudi Arabia nayo kwa sasa inawekeza mamia ya mabilioni ya dola kwenye miradi mipya ya miji, teknolojia na utalii.

Je, Tanzania inaweza kujifunza nini kutoka kwa UAE na nchi nyingine za Ghuba ya Kiarabu?

Je, tunahitaji rasilimali nyingi kama mafuta, au jambo muhimu zaidi ni sera, uongozi wenye maono, miundombinu na mazingira bora ya uwekezaji?
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Tunaitaji viongozi wenye vision, ambao ni patriotic, wenye mawazo mapana ya mustakabali mwema wa taifa, watakao invest vyema kwenye elimu ili tuweze kujizalishia wataalamu bora watakaokua gurudumu bora la ku implement sera zote zenye mustakabali mwema kwa taifa
 
Andromeda Galaxy said:
Tunaitaji viongozi wenye vision, ambao ni patriotic, wenye mawazo mapana ya mustakabali mwema wa taifa, watakao invest vyema kwenye elimu ili tuweze kujizalishia wataalamu bora watakaokua gurudumu bora la ku implement sera zote zenye mustakabali mwema kwa taifa
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Na kweli, hata leo hii kuona miji ya UAE kama Dubai imefikia pale ilipo ni kwa sababu viongozi wao walikuwa na vision
 
pm matutu said:
Unatk kuliganish na nch gan ilikuw hvo kwa kas Africa mashark
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UAE huwezi kufananisha na nchi yoyote ile ya Africa Mashariki kwa sasa. Miji kama Dubai na Abu Dhabi tayari iko very modernized kuliko miji mingi ya Ulaya, huwezi kufananisha na mji wowote Africa
 
Traxtion said:
UAE huwezi kufananisha na nchi yoyote ile ya Africa Mashariki kwa sasa. Miji kama Dubai na Abu Dhabi tayari iko very modernized kuliko miji mingi ya Ulaya, huwezi kufananisha na mji wowote Africa
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Tuseme inayokuw kwa kas Africa mashark au kujutahd kuliko partner
 
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