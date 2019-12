TZ Tulipo Sipo!. Nabii Hakubaliki Nyumbani, JF Tuna Manabii wa Kweli, Tuwatumie Walisaidie Taifa!.

mzushi said: Wakuu nimeota ndoto kuwa kuna Mbunge atakula mvua wiki ijayo Na bahati mbaya imejirudia zaidi ya Mara 3 na kila nikilazimisha ndoto isikate ili ning'amue ni nani usingizi unakata ,tuombeane uzima kukuche salama labda kitendawili kitateguka. Click to expand...

Wanabodi,Declaration of interest. Mimi ni mwandishi wa kujitegemea, kule newsroom tunaitwa freelance lakini sasa wanatuita wapiga dili za habari!, na kufuatia ukame wa habari, tumepigika kweli kweli hadi tunatunga habari za mayalla (njaa)!.Kufuatia kupigika sana Januari hii, Usingizi ulinikatikia usiku manane, nimegala gala wee mwisho nimeshuka JF ndio nikakutana na topic iliyonifanya kupandisha uzi huu.Kiukweli kabisa Tanzania hapa tulipo sipo, tunahitaji nguvu ya Mungu kuweza kutoka,na kufika kule tunakotaka, kwa kututumia nabii wa kututoa hapa tulipo na kutufikisha kule tunapaswa kuwapo. Hadi sasa bado sina uhakika sana kama rais Magufuli ndiye nabii aliyeletwa kutufikisha kule tunapaswa kufika kwa sababu, mara kwa mara bado mnamsikia rais wetu mpendwa Dr.John Pombe Magufuli akituomba Watanzania tumuombee, kuashiria yeye bado siye ndio maana bado anahitaji nguvu za Mungu ili kumpatia unabii wa kuifanya kazi ya Mungu kwa taifa hili na Mungu kuweza kumpigania ili aweze kuishinda vita iliyo mbele yake.Awamu ya Tano ilipoanza kwa kauli mbiu ya "Hapa Kazi Tuu" ikaanza kwa Mhimili wa Serikali kuisigina katiba, mihimili ya Bunge na Mahakama yenye the role of Checks and Balances under the principle of "the separationseparation of powers" imekaa kimya!. Ukaja mhimili wa Bunge ulioridhia ile "Open Goverment Initiative" badala ya kufanya kazi kwa uwazi, sasa Bunge linaendeshwa behind the closed doors kwa kuzuia matangazo ya moja kwa moja, na kupitisha miswada ya muhimu kwa mtindo wa "fast track" kwenye kutimiza hapa kazi tuu.Baada ya mhimili wa serikali kufanya mambo ya kiimla, sasa ni zamu ya Mhimili wa Mahakama tukishuhudia danadana ya kuchezea haki ya mtu, ambayo imetolewa kama right na katiba lakini sasa mahakama inaifanya ni favour!, jana mahakama imeanza kutoa hukumu za fasta fasta za "hapa kazi tuu" kwa kuanza na Kilombero, Lema wa Arusha anafuatia kwa kosa la kuota ndoto na kuisema!.Mhimili wa Serikali utanyamaza na mhimili wa Bunge utanyamaza!. Where is the doctrine of separation of powers?!, where is the checks and balance?. Who will check who na bila kuwepo balance mambo si yatakuwa vululu vululu na vurugu mechi kwa jahazi letu kwenda mrama huku likinesa nesa, jee hatuna hatari kweli ya kupinduka au kuzama kabisa huko mbele ya safari?!.Ukijumlisha na huu ukata wa fedha mtaani, maisha ni shida juu ya shida, dhiki juu ya dhiki, na taabu juu ya taabu kwa watu wa chini!, ukijumlisha na hili tishio la baa la njaa linalonukia, japo wenyewe wanakanusha ila kama kweli kuna njaa, then soon ukweli utadhihiri!.Hali hii imenifanya nimemkumbuka mwandishi mmoja wa vitabu aliyetumia pen name ya Prince Kangwema aliandika kuhusu "Quo VadisTanzania?". Na mimi pia ninakiri kuwa Tanzania sasa tuko kwenye situation ya "Quo Vadis Tanzania". Mungu tusaidie!.Watu wa kulisaidia taifa hili wapo ila kama ilivyo kawaida, nabii huwa hakubaliki nyumbani, lakini humu JF, tunao manabii wetu, Tuwakubali watatusaidia.Someni hapa kumhusu huyu jamaa.Mkuu Mzushi, kwanza Hongera, pili mimi nakuamini, na tatu nabii huwa hakubaliki nyumbani.Kitu kikubwa kuhusu wewe ni you have the powers!Kwa msio jua, ndoto za kweli huwa zipo na zinaitwa lucid dreams.Tusiwadharau kabisa watu kama hawa waota Naoto, hivi ni vipawa kutoka kwa Mungu, tuwatumie, tuwasikilize, watatuepushia na mengi na kulisaidia taifa kusonga mbele kwa kuisikiliza sauti ya Mungu ikileta ujumbe kupitia ndoto.Najua kwa bandiko hili watu humu mtabeza sana kama mlivyombeza kule huyu muota ndoto, lakini ndoto yake imetimia, tutakapofika 2020 na zile ndoto za waota ndoto wengine zitakapotimia, ndipo wenye kumbukumbu watalikumbuka bandiko hili!.Naomba msishangae kwa waota ndoto kuwa persecuted, hata Yusufu "Mzee wa Ndoto", alifungwa gerezani, kwa ajili ya ndoto tuu!, hata Shadraki, Meshaki na Abednego walifungwa gerezani kwa ajili ya ndoto!, hata wale watabiri waliposhindwa kuitafasiri ile ndoto ya Mfalme Nebukadreza ya "Mene Mene Takeli na Peresi " pia walifungwa gerezani!, hata Paulo na Sila nao walifungwa gerezani!, hadi milango ya gereza ikafunguka!, na mimi pia nina ndoto, iko siku milango ya gereza letu hili tuliomo ikafunguka na watu tutaziheshimu baadhi ya ndoto za kweli.Paskali