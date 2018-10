Tuwatendee haki viongozi wastaafu kama tunavyomtendea haki JK Nyerere

Interest said: Hivi hotuba za kitaifa na kimataifa alizokuwa akizitoa mzee Mwinyi kipindi akiwa Rais zipo kweli? Kuna ambaye ameshawahi kuziona kokote? Naona kama historia ya Utawala wake wa miaka 10 haijazi kibaba ipasavyo.. Si ajabu kusikia kuwa vijana wengi hawajui kwamba mzee huyu ndiye Rais pekee duniani aliyepata kuongoza nchi mbili tofauti.



Nitoe Rai kwa TBC1: Nimesikia kuna mpango wa kuboresha content za televisheni hii.. Ni wakati sasa mkaandaa program ya kuonesha historia ya nchi yetu na nyakati za uongozi mbalimbali ili kizazi kipya kijifunze tulipotoka.



Hata Wazee wetu akina Warioba, Cleopa Msuya, Salim Ahmed Salim na wengineo waliifanyia makubwa nchi yetu. Tuwaenzi kama tunavyomuenzi Baba wa Taifa.



Media nyingine nazo zinaweza fanya hili, si lazima iwe TBC pekee. Click to expand...

N kweli kabisa...Lakini Nyerere n 'SI" unit when it comes to politics and leadership in Tanzania and the world... Sasa wale wanaojua elementary science watajua kuwa kila unapopima kitu, tunatumia SI units na siyo vinginevyo