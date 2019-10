Tusisahau Tsh milioni 5 ya Tanzania ni sawa na Kwacha 28,000 ya Zambia

Kosugi said: Sawa tusitizame tu thamani ya hela.

Maana uchumi hauangaliwi kwa thamani ya hela je nominal GDP ya zambia na ya Tanzania ipi kubwa??

Je GDP per capita ya Zambia na ya Tanzania ipi kubwa??

Je social services kati ya Zambia na Tanzania wapi iko vzuri??

Je literacy rate ya Zambia na Tanzania ipi kubwa ???

Je unemployment rate ya Zambia na Tanzania ipi kubwa???



Msishupalie tu thamani ya hela ninyi.

Thamani ya hela sio maendeleo pekee ya taifa.

Mbona USA hela yake ni ya tano au ya nne ulimwenguni kwa thamani lakini yeye ndiye economic power house of the world ???



MTOA MADA NAKATALIANA NA WEWE.

HAKUNA TAIFA LA KUIZIDI TANZANIA KTK ECONOMIC ASPECTS UKANDA HUU WA AFRICA MASHARIKI NA KATI ISIPOKUWA KENYA NA BOTSWANA I CAN SAY.



Hiyo Rwanda hela yake ina thamani lakini wana poor economy.

Hivi sijui unaelewa maana ya uchumi unapozungumzia uchumi??

Yani bila aibu useme kuwa Uganda inakaribia kutupita kiuchumi unajua gap tuliowaacha???



Uchumi is all about demand side and supply side which includes micro and macro variables. Therefore all variables in Tanzania are decelerating