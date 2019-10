Tusipotoshane, kulikuwa na sababu za msingi kabisa kwanini Marais waliopita hawakununua ndege kama awamu hii ya tano ilivyofanya

zipompa said: kuna mamia ya mipango kaikuta magu ikiwa imeanzishwa na jakaya mf. ujenzi wa kuiunganisha katavi-tabora,katavi-kgm, katavi-sumbawanga leo ikikamilika sifa kwa magu



upanuzi wa uwanja wa ndege dar, leo unauliza mimi nimenunua ndege wao walikuwa wapi? bila kuelewa kuna mamia ya miradi ilifanyika pia ambayo leo hii ww unapata urahisi wa kufanya mradi 1 maana mingine ishafanywa Click to expand...

Mie naweza nisiwe na tatizo sana kuhusu Tanzania kununua ndege, ikiwa tuna mikakati madhubuti ya kujiendesha kwa faida na sio tu kutafuta sifa ya kununua Dreamliner mbili. Kinachonikera na kunishangaza ni pale ambapo tunaambiwa hawa waliopita hawakuweza kununua ndege!Hawa waliopita walikuwa na dhamira safi kiasi kwamba wasingeweza kuvumilia kununua ndege dhidi ya vipao mbele vingine. Nyerere siku zote alikuwa anajiuliza faida na hasara ya kufanya kitu fulani - na hata kama ni faida, ni faida kwa nani, majority au minority?Huyu Nyerere ambae aliekataa watu kununua salon cars kama Benz na BMW na kuwataka wanunue pick up, leo unaweza kudiriki kusema hakununua ndege kama awamu ya tano? Huyu ambae alisema viongozi watatumia Land-Rover 109? You have to be a psychiatric case kumfikiria Nyerere hakununua ndege kwa kuwa hakuweza kama inavyofanyika sasa. For Nyerere it was always a matter of calculated choice, not just financial capability.