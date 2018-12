Tusilalamike Tuu, Kulaumu na Kulaani Kila Kitu, Kwenye Mazuri Tupongeze, Rais Magufuli is Changing For The Better!.

Hayo yalikuwa wakati wa tetemeko la Bokoba, hata vile vifo vya ajali mbaya ya wale watoto wa Arusha, watu walitegemea pole ya mdomo, au hata kuhudhuria mazishi, lakini sasa ameanza kubadilika, juzi kati Tundu Lissu alipomiminiwa risasi zaidi ya 30 pale Dodoma, rais alionyesha kuguswa na kutoa pole kwa tweet, na endapo Lissu angelazwa hospitali zetu nchini, angetembelewa, maana tulimshuhudia rais wetu akimtembelea yule mwanajeshi majuruhi wa tukio la ujambazi, pale Lugalo Hospital. Hata misibani siku hizi anahudhuria, msiba wa Masaburi ni ushahidi tosha!. Hivyo haya ni mabadiliko chanya, yanastahili pongezi.

Rais Magufuli naye ni binadamu, hivyo anaweza kukosea kama binadamu mwingine yoyote, hivyo kukosolewa, kulaumiwa, kushutumiwa ni halali yake, lakini katika mazuri, pia anahitaji encouragement, kupongezwa, kusifiwa na kutiwa moyo ili azidi ku change for the better.

Wanabodi,Mimi ni miongoni mwa wana jf, niliyejibainisha kuwa mkweli daima bila kuegemea upande wowote, yaani I have decided to side with the truth no matter what, hivyo katika kuusema ukweli huo, kwenye makosa, tunakosoa, tena sio ukosoaji ili mradi ni kukosoa, bali tunatoa a constructive criticism yenye ushauri wa the right thing to do, lakini pia kwenye mazuri ninapongeza.Angalizo: Kuna watu humu kazi yao ni kulaumu tuu na kulaani kila kinachofanywa na rais Magufuli, kiwe ni kizuri au kibaya, wao watalaumu tuu!, sasa akitokea member neutral kama mimi, nikasifia jambo zuri lolote linalofanywa na rais Magufuli, wao wataninyooshea kidole kuwa ni pongezi za njaa tuu inayonisumbua kwa lengo la kutafuta u DC!, watu wa aina hii, tufahamiane kwa karibu zaidi ili kujuana vyema, mtu wa aina yangu autafute u DC for what?!.Bandiko hili ni la wito kuwa tusikalie kulalamika tuu na kulaumu kwa karibu na kila kitu kinachofanywa na rais Magufuli na serikali yake ya awamu ya tano ambacho hatukipendi, kuonyesha objectivity, kwenye maovu, mabaya na mapungufu ndio tulaumu na kukosoa, lakini kwenye mema, mazuri, na ya maendeleo, tupongeze.Sasa nikifanya a quick assessment ya performance as a president of URT na kwa kuzingatia alipoingia hakuwa presidential material, lakini kwenye eneo moja tuu la rapid response ya rais Magufuli kwenye baadhi ya maeneo, kiukweli kabisa, this man is changing for the better, he is becoming a presidential material, anabadilika na kuelekea kwenye direction ya mabadiliko chanya, hivyo anastahili kupongezwa na sio kulaumiwa.Miongoni mwa maeneo ya mabadiliko chanya, ni eneo la compassion feelings kuhusu majanga yanayowakuta Watanzania. Sasa rais Magufuli anaonyeshwa kuguswa na kuact very positively na rapid response, na mfano mzuri ni hili janga la kuungua nyumba za polisi Arusha, rais Magufuli ametoa milioni 260, immediately, ili kusaidia. Huku ni kuonyesha kuguswa, compassion kwa janga lililowakuta askari polisi wetu. Huu ni mwanzo mzuri, hivyo huko mbele kukitokea majanga mengine ata respond rapid na positively kama kwenye hili la polisi, hivyo hapa anastahili encouragement, ili kila likitokea janga, rais wetu ata respond positively.Mabadiliko chanya haya kwa rais wetu ni with reference ya response yake kwenye lile janga la tetemeko la Ardhi Bukoba. Japo ilitolewa statement ya ikulu kutoa pole na kuahirisha safari za Zambia, sisi tulidhani, pia angezungumza kutoa pole za sauti, kutembelea eneo la tukio kujionea, na kuhudhuria mazishi ya wahanga, kitu kichopelekea kuonekana ni rais katili asiyejali, hana compassion, wala hakuonyesha kuguswa wala kujali. Kama aliahirisha safari ya Zambia kwa ajili ya tetemeko hilo, then ni nini kilimfanya ashindwe kwenda Bokoba?. Hivyo hii response kwenye janga la polisi ni changes for the better, rais wetu anastahili pongezi.Response ya Rais Magufuli kwenye Tetemeko BukobaKwa hili la janga la polisi, hongera sana rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli.Rejea Kuhusu Pongezi Mbalimbali kwa MagufuliRejea Kuhusu Ukosoaji Mbalimbali kwa Magufuli ili kuthibitisha lengo la pongezi hizi sio kujipendekeza.Kwa quick response ya Rais Magufuli, kwenye hili la janga la nyumba za polisi Arusha, hongera sana rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli. wasaidizi wa rais, ili ku avoid double stardanrds za response za rais wetu kwenye majanga mbalimbali, then, tengenezeni a uniform standards ya presidential rapid response kwenye majanga mbalimbali, ili rais a respond equally and the same. kwa sababu sisi sote ni Watanzania, unless polisi ni Watanzania zaidi, na wana Bukoba were less Tanzanians!.Nawatakia Good FurahiDay Njema.Paskali.