Tupeane uzoefu juu ya kuoa mwanamke mwenye watoto na aliyeachika

Ngwananzengo said: Ni jambo lililo wazi ili uweze kufanya maamuzi sahihi ni lazima uwe na taarifa sahihi. Kama sijakosea jukwaa hili ni muhimu kwa sababu linaweza kumsaidia mtu kupata taarifa ambazo zikawa msingi wa maamuzi.



Kuna visa na mikasa vingi vinavyoletwa hapa jamvini juu ya kuoa mwanamke mwenye watoto tayari. Kwa kiasi kikubwa watu wengi wamelielezea jambo hili kama janga. Kwa maana kwamba kujiingiza ktk mahusiano ya aina hiyo ni sawa na kujitia kitanzi. Hebu tujaribu kubadilishana uzoefu juu ya jambo hili.



Binafsi nipo kwenye mahusiano na mtu ambae tayari ana watoto 2, mmoja miaka 6 na mwingine miaka 3.5. Kwa jinsi tunavyoenenda mimi najiona nimefika.

Background info ndiyo msingi. Hao watoto ni wa baba mmoja? Imetokea nini akawa na watoto wawili being single?...personally I would not recommend.....Mapenzi ya uhawara/uchumba ni tofauti na mapenzi ya kwenye ndoa hasa baad aya kukaa muda mrefu, mkazoeana, na kutambuana tabia za ndani mlizozificha mwanzoni. Kama uliwahi kuoa ukaacha/achika ni sawa....lakini if you are fresh...DON'T. Hao watoto watakuja kuwa centre of your conflicts!