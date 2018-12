Tundu Lissu:Tusipige kelele kusikostahili kupiga kelele Tusilie kuonewa kwa mambo ambayo tumekosea sisi wenyewe Tusikubali visingizio

Nimeipitia Rasimu hii, japo kwa haraka haraka, na nimejiridhisha kuwa, kwa kiasi kikubwa, haina tofauti yoyote ya msingi na Kanuni za miaka ya nyuma. In fact, ni zile zile, by and large. Kama muda wa kampeni umefupishwa (na hii inahitaji uthibitisho wa Kanuni zilizopita), basi inaathiri vyama vyote, sio sisi peke yetu. Hata hivyo, kuna mambo muhimu ya kuzingatia:



1. Tujielimishe na tuwaelimishe wengine juu ya Kanuni hizi. Tuna tatizo kubwa sana kwenye jambo hili katika ngazi zote za vyama vyetu. Watu wetu wengi hawana ufahamu wa kutosha wa sheria na taratibu za uchaguzi za uchaguzi za nchi yetu.



2. Rasimu inayozunguka inahusu Uchaguzi wa Vijiji katika Halmashauri za Wilaya. Kuna Uchaguzi wa Mitaa katika Halmashauri za Miji; Uchaguzi wa Mitaa katika Halmashauri za Miji Midogo, na Uchaguzi wa Vijiji katika Halmashauri za Miji. Kila mojawapo ya chaguzi hizi ina Kanuni zake, na zote hutoka pamoja. Fuatilieni hizo nyingine zipatikane pia. Ofisi ya Katibu Mkuu wa Chama huwa wanapatiwa nakala lakini ni vizuri kufuatilia. Nothing should be taken for granted katika Tanzania hii ya Magufuli.



3. Sambamba na Kanuni hizi, kila mwaka wa Uchaguzi TAMISEMI huwa wanatoa pia Tangazo la Orodha ya Kata, Mitaa, Vijiji na Vitongoji kwa nchi nzima. Hii ni document muhimu sana kwenye Uchaguzi wa Mitaa na Vijiji na hata katika Uchaguzi Mkuu. Uchaguzi unatakiwa kufanyika katika maeneo yaliyotajwa kwenye Orodha hiyo tu, sio kwingineko. Mwaka 2014 tulipatiwa nakala moja (ni likitabu kubwa kweli kweli!!!). Tafuteni la mwaka huu, in both hard and soft copies.



4. Tufundishe wagombea wetu wa ngazi zote namna sahihi ya kujaza fomu za uteuzi. Mimi nina uzoefu mkubwa wa mambo haya. Viongozi, wagombea na wanachama wetu wengi hawajui vya kutosha namna ya kujaza fomu za uteuzi kwa usahihi. Mara nyingi tunafanya makosa ya kijinga kabisa halafu wagombea wetu wakienguliwa na maCCM kwa kuwekewa mapingamizi tunalalamika. KWENYE CHAGUZI HIZI NA ZIJAZO HATUNA NAFASI YA KUKOSEA!!!



5. Kuna fursa kwenye Rasimu ya Kanuni hizi ambazo hazikuwepo miaka ya nyuma. Kwa mfano, kwenye suala la viapo, sasa 'makamishna wa viapo', i.e. mawakili, n.k., wanaweza kulisha mawakala viapo. Zamani ilikuwa Mahakimu tu, na kumekuwa na instances ambako Mahakimu 'wanafichwa' au 'wanajificha' ili wasilishe watu wetu viapo. Sasa fursa ya kutendewa haki kwenye suala hili ni pana zaidi.



6. Kwa yote niliyoyaandika hapa, haina maana kwamba tuache kuwa waangalifu zaidi. Haina maana tuache kutegemea nguvu ya umma katika mapambano haya.



Tunahitaji kuwa macho na waangalifu muda wote. Tunahitaji nguvu ya umma muda wote. LAKINI TUNAHITAJI KUWA WEREVU NA WAJUZI ZAIDI WA SHERIA NA TARATIBU ZA UCHAGUZI NA FURSA ZAKE.



Tusipige kelele kusikostahili kupiga kelele. Tusilie kuonewa kwa mambo ambayo tumekosea sisi wenyewe. Tusikubali visingizio, hasa vyetu wenyewe.



Tusikubali kukosewa na maCCM; lakini tusikubali pia kukosea kwenye masharti yaliyowekwa na sheria za uchaguzi. Gharama ya kukosea kwetu ni kubwa zaidi. Tujiandae kikamilifu. Tutashinda.