Tunatengeneza Logo/nembo na lebo za bidhaa


Prince Mhando

Prince Mhando

JF-Expert Member
#2
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Prince Mhando

Prince Mhando

JF-Expert Member
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#2
tembelea planet bongo kisha unitengenezee logo nzuri...na favicon si unaweza....je itakuwa kiasi gani?
 
BigBaba

BigBaba

JF-Expert Member
#6
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BigBaba

BigBaba

JF-Expert Member
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#6
Mi nataka kujifunza kutengeneza logo utanisaidiaje mkuu
 
BigBaba

BigBaba

JF-Expert Member
#7
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BigBaba

BigBaba

JF-Expert Member
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#7
yaleke4d said:
sawa lakin muda c rafiki mkuu.............LOGO nafanya kama kaz ya ziada baada ya kurud mishemishe nyengine.......
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Kwa hiyo unanisaidiaje mkuu
 
Mkaruka

Mkaruka

JF-Expert Member
#8
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Mkaruka

Mkaruka

JF-Expert Member
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10,457 8,510 280
#8
Kama ukinitengenezea nikawa sijaridhika inakuwaje
 
kamanda wa makamanda

kamanda wa makamanda

JF-Expert Member
#10
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kamanda wa makamanda

kamanda wa makamanda

JF-Expert Member
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#10
namba haipatikan mkuu
 
kamanda wa makamanda

kamanda wa makamanda

JF-Expert Member
#12
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kamanda wa makamanda

kamanda wa makamanda

JF-Expert Member
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#12
kaka namba
yaleke4d said:
Pole kaka lakin Tangazo Langu Linaonesha Namba ya Kupiga na namba ya Whattsap
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yenu ya tigo haipatikani.....nimesoma tangazo vizuri
 
BigBaba

BigBaba

JF-Expert Member
#13
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BigBaba

BigBaba

JF-Expert Member
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#13
sasa mkuu nimerudi tena nikiwa nataka kutengenezewa business card kati na heded paper soft copy how much logo ninayo nawasilisha
 
yaleke4d

yaleke4d

JF-Expert Member
#14
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yaleke4d

yaleke4d

JF-Expert Member
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237 130 60
#14
Karibuni sana kazi zinaendelea bado
 
BigBaba

BigBaba

JF-Expert Member
#17
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BigBaba

BigBaba

JF-Expert Member
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#17
hivi wewe unashindwaje kujibu swali langu au haupo kibiashara. nataka business card soft copy na headed paper utanifanyia bei gani
 
yaleke4d

yaleke4d

JF-Expert Member
#18
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yaleke4d

yaleke4d

JF-Expert Member
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237 130 60
#18
BigBaba said:
hivi wewe unashindwaje kujibu swali langu au haupo kibiashara. nataka business card soft copy na headed paper utanifanyia bei gani
Click to expand...
mkuu ckuliona swali lako.............
na pia.ninakuwa care sana na maswal yanayokuja kupitia mawasiliano nilyoweka hapo
Tutafanya 20,000/= design za hizo kitu
 
BigBaba

BigBaba

JF-Expert Member
#19
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BigBaba

BigBaba

JF-Expert Member
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#19
yaleke4d said:
mkuu ckuliona swali lako.............
na pia.ninakuwa care sana na maswal yanayokuja kupitia mawasiliano nilyoweka hapo
Tutafanya 20,000/= design za hizo kitu
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ok poa nitakucheki
 
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