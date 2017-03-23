Tunatengeneza Logo/nembo na lebo za bidhaa

- Joined
- May 11, 2016
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yaleke4d
JF-Expert Member
Joined May 11, 2016
237 130 60
Hello
LOGO tsh 40,000/=.
ONLINE POSTER ts 15,000/=
LETTER HEAD
BUSINESS CARDS DESIGN AND FREE DELIVERY
NA ARTWORK AINA ZOTE
0765 680 241 whattsp/Call
Cheki baadhi ya kazi zangu hapa nilizofanya
LOGO tsh 40,000/=.
ONLINE POSTER ts 15,000/=
LETTER HEAD
BUSINESS CARDS DESIGN AND FREE DELIVERY
NA ARTWORK AINA ZOTE
0765 680 241 whattsp/Call
Cheki baadhi ya kazi zangu hapa nilizofanya